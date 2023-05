Geppi Cucciari: «Presidente, tra cinque anni sei libero!» 

«Il cinema è immaginazione e storia, emozione e cultura. Ma è anche svago, sogno, libertà»: così ieri mattina al Quirinale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David di Donatello con la conduzione di una graffiante Geppi Cucciari - premi che sono stati poi assegnati in nottata.

«Ha impresso segni indelebili nella memoria di ciascuno e appartiene alla nostra civiltà come uno dei suoi tratti identitari», ha continuato il presidente che ha poi sottolineato come il Piano nazionale di ripresa e resilienza abbia capitoli rilevanti che interessano il cinema e la cultura. «È una opportunità storica quella che abbiamo davanti, una sfida che dobbiamo superare come Paese».

Fin qui il parterre istituzionale di una cerimonia piena di gag della Cucciari che non risparmia neppure un divertito Sergio Mattarella: «È chiaro che sarai libero tra cinque anni», gli dice l’attrice ricordandogli il fine mandato. «Non era meglio se andava ad assistere ai lavori per strada! Presidente poteva svagarsi, andare al cinema. Invece è stato costretto a fare venire tutto il cinema qui al Quirinale».

La mattinata comunque parte nella sala degli Arazzi del Quirinale con un ricordo video di Gina Lollobrigida, c'è poi il saluto della presidente dell'Accademia dei David Piera Detassis che nella sua introduzione ricorda la centralità della sala cinematografica e la tutela degli autori. Intermezzi al piano di Danilo Rea e poi i David speciali a Isabella Rossellini, Marina Cicogna ed Enrico Vanzina che intervistato dalla stessa Cucciari ricorda come questo sia un premio «alla mia famiglia che ha amato molto il cinema e lo ha fatto. Scola diceva che la commedia è un grande ritratto dei vizi italiani, ma sempre con rispetto e osservazioni affettuose. Si può dire che abbiamo pedinato gli italiani in tutti questi anni, la leggerezza spesso non è superficialità».