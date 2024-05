Geppi Cucciari è sempre “Perfetta” Il suo monologo è ancora sold out 

È la terza volta che “Perfetta” di Mattia Torre, con Geppi Cucciari, approda a Cagliari, sul palcoscenico del teatro Massimo, e fa di nuovo sold out, chiudendo il sipario con un applauso lunghissimo. È accaduto nel fine settimana, sotto le insegne della stagione teatrale “La grande prosa” organizzata dal CeDAC. Forse perché non finge e non blandisce, ma con ironia, talora feroce, talaltra lieve, dice come stanno le cose. La vita è una sfida, e se si è donna la si affronta gravata da una natura che ogni settimana impone uno sguardo alterato su ciò che gira intorno. Un umore che danza sulla realtà riverberando emozioni differenti. Dipende da quale settimana del ciclo mestruale si attraversa.

I colori

Sola sul palco, con indosso un sobrio abito nero (disegnato da Antonio Marras), illuminata da un pannello di luce che, alle sue spalle, cambia colore di martedì in martedì (la data che inaugura un nuovo intervallo del ciclo), a Geppi Cucciari basta modulare la voce, mimare gesti, sciogliere o raccogliere i capelli per portare con sé il pubblico dentro il turbinio di pensieri, vaneggiamenti, ossessioni, desideri e autocommiserazione, che, ciclicamente, ogni 28 giorni affatica una donna.

Scritto e diretto da Mattia Torre, scrittore, drammaturgo e sceneggiatore tra i più prolifici del panorama italiano (prematuramente scomparso nel 2019), autore di libri, testi teatrali, film e serie tv, accanto a programmi di successo, il monologo è una travolgente sequela di trovate.

Cucciari, per cui la pièce è stata pensata e scritta, è una donna in carriera, che si arrabatta per stare in equilibrio tra le esigenze personali, della famiglia e del lavoro. Una funambola della vita che mentre deve raggiungere quota 24 auto al mese da vendere, perché questo numero ha imposto ai suoi dipendenti il proprietario della concessionaria in cui lavora, deve anche gestire “quella pianta semovente” che è il marito, e due figli che non si capacita di aver messo al mondo (almeno nella settimana precedente la deflagrazione dell’ovulo).

Il pendolo

Intorno a lei una realtà urbana distopica in cui c’è chi non sa che giorno è (perché contarli se l’unica occupazione è lo shopping quotidiano?), e chi ne aspetta solamente uno: il 27.

Nel frattempo che la vita accade, le tocca pure mantenere a bada il pendolo dell’umore: l’oscillazione senza tregua di top-down a cui solo le donne riescono a sopravvivere indenni.

“Non devo piangere”, esordisce Geppi Cucciari, durante il primo dei quattro martedì emblematici delle varie fasi del ciclo. È il momento in cui ciò a cui si anela è un guscio che ripara da ogni interferenza dell’esterno. Nel mezzo la gioia irragionevole e gesti magnanimi a casaccio.

“Posso farcela” ringhia alla fine dell’ultimo martedì, e l’insofferenza verso il mondo esplode in grinta. In sottofondo le note di “Non potho reposare” della tromba di Paolo Fresu. E così è, ce la fa. Il corpo a corpo con la vita, e la propria natura, incassa un’altra vittoria.

