Geppi Cucciari è “Perfetta”… due volte 

Viaggio nell'universo femminile con “Perfetta”, intrigante monologo al femminile con testi e regia di Mattia Torre, uno degli autori più interessanti del panorama italiano, prematuramente scomparso nel 2019 (al suo attivo film e serie tv e programmi di successo, da “Boris” a “Piovono Mucche”, Premio Solinas per la sceneggiatura, a “Figli”, con cui ha vinto il David di Donatello), nell'interpretazione di Geppi Cucciari, in cartellone mercoledì 17 maggio alle 20.30 (replica straordinaria) e giovedì 18 maggio alle 20.30 (già sold out al botteghino) al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne della Stagione 2022-2023 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC.

La pièce racconta con ironia e lucidità la vita di una moderna eroina, una donna in carriera capace di conciliare le esigenze e gli impegni familiari e sociali, nel duplice ruolo di moglie e madre e le sfide e la competitività imposte dalla sua attività professionale per un'indagine sulle molteplici sfaccettature dell'animo femminile, tra le sottili variazioni dell'umore e i cambiamenti fisici legati al ciclo mestruale, le piccole e grandi tragedie del quotidiano e i delicati equilibri della vita di coppia e della sfera degli affetti, tra tenerezza e responsabilità, serenità e inquietudine, immancabili preoccupazioni e preziosi istanti di felicità. La vis comica e il talento istrionico di Geppi Cucciari per un'intensa prova d'attrice, tra toni umoristici e grotteschi e altri più intimistici e drammatici, che corrispondono alla personalità complessa di una donna emancipata, consapevole e attenta alla realtà che la circonda, in una sorta di diario che si snoda per quattro martedì.

