Geppi Cucciari confermata su Rai 3 e a Natale torna in sala con Ozpetek 

Dopo oltre dieci anni alla guida di “Un Giorno da Pecora", Geppi Cucciari lascia il programma di Rai Radio1 per dedicarsi completamente ai tanti impegni che la attendono tra televisione, teatro e cinema. Questo almeno quello che emerge dai palinsesti radiofonici al vaglio dei vertici Rai, dove il nome della conduttrice e attrice di Macomer non compare, mentre al suo posto sarebbe confermata la presenza di Nancy Brilli, che dopo una stagione di “Ballando con le stelle” le era subentrata da febbraio fino alla fine della stagione.

La scelta

“Epurazione” o scelta professionale? Sicuramente i toni a metà giugno erano apparsi molto distesi: Cucciari, impegnata con le riprese di “Perfetta”, la trasposizione cinematografica per la regia dell'oristanese Paolo Zucca del fortunato monologo teatrale scritto e diretto da Mattia Torre, era intervenuta in trasmissione salutando l’attrice romana chiamata, temporaneamente, a sostituirla. «Mi divido tra la bella Roma e la bella Sardegna», diceva. «Come al solito nel weekend torno a casa, faccio dei grandi bagni e dal lunedì al venerdì mi dedico a questa fetta della mia vita». Alla domanda sul suo ritorno a “Un Giorno da Pecora” aveva risposto con la consueta ironia: «Stiamo nelle mani del Signore». Pronta la battuta del professor Andrea Crisanti, microbiologo e senatore Pd, ospite della trasmissione: «Veramente stiamo nelle mani di Meloni». Parole soffocate da qualche risata e dalla rassicurazione: «Comunque vi ho sempre ascoltato e continuo a farlo».

Dal 2015

Cucciari era arrivata a “Un Giorno da Pecora” nel 2015 al fianco di Giorgio Lauro e in undici delle diciotto edizioni è diventata uno dei volti simbolo dell'appuntamento fisso per gli appassionati di politica e satira. Con il suo tipico stile ironico e intelligente, aveva accolto negli studi Rai centinaia di ospiti.

Tra cinema tv

Ad allontanare lo spettro dell'epurazione anche il fatto che è confermata la conduzione di “Splendida Cornice”, il people show di Rai 3 che stagione dopo stagione si è affermato come uno dei programmi di punta del servizio pubblico. Con quel modo di fare una televisione colta senza essere elitaria, ironica senza essere superficiale, la trasmissione, arrivata alla quinta edizione e a 85 puntate complessive, ha visto gli ascolti costantemente cresciuti, superando il milione di telespettatori. Ma negli ultimi anni sembra essere diventato il cinema il luogo ideale in cui dare sfogo al suo talento e alla sua capacità di dare vita a personaggi fragili e di carattere. Dopo “Diamanti” di Ferzan Özpetek, “Confiteor - come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione” del sassarese Bonifacio Angius e “La vita va così” di Riccardo Milani, giusto per citare gli ultimi, Cucciari sarà in “Zustissia”, il film diretto dal cagliaritano Francesco Piras in uscita il 15 ottobre dedicato alla vicenda di Beniamino Zuncheddu. Non solo: tornerà nelle sale a Natale in “Nella Gioia e nel Dolore”, nuovo film diretto da Ferzan Özpetek. Ed è in lavorazione "Perfetta", appunto, le cui riprese si sono concluse poche settimane fa.

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