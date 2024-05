Geppi Cucciari ancora “Perfetta” 

Grande attesa (e sold out al botteghino) per Geppi Cucciari in tournée nell'Isola con “Perfetta”, ironico monologo scritto e diretto da Mattia Torre che, dopo le due serate al Costantino di Macomer, arriva oggi e domani alle 20.30 e dopodomani alle 18 al Massimo di Cagliari per CeDAC.

Una pièce originale, ironica e coinvolgente per un insolito ritratto al femminile: la protagonista di “Perfetta” è una moderna donna in carriera, impegnata a conciliare il duplice ruolo di moglie e madre con l'attività lavorativa, alle prese con i mutamenti fisici e psichici legati al ciclo mestruale. Un tema insidioso e per certi versi ancora tabù, tra antichi pregiudizi e luoghi comuni che perdurano ancora a fronte di una maggiore conoscenza dei delicati equilibri tra corpo e mente, dei cambiamenti d'umore e del variare della sensibilità in corrispondenza con le diverse fasi che si susseguono nell'arco di quattro settimane, ovvero un mese lunare.