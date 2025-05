Geppi Cucciari ancora “Perfetta” 

Geppi Cucciari ritorna nell'Isola con “Perfetta”, un ironico monologo scritto e diretto da Mattia Torre (uno degli autori di punta del panorama italiano, da “Boris” a “Parla con me”, prematuramente scomparso nel 2019) in cartellone oggi alle 20.30 e domani alle 19.30 al Massimo di Cagliari per un doppio appuntamento fuori abbonamento (sold out al botteghino) e infine dopodomani alle 20.30 al Centrale di Carbonia (sempre fuori abbonamento) sotto le insegne della Stagione di Prosa 2024-2025 organizzata dal CeDAC Sardegna. Una pièce originale, ricca di humour, per un insolito ritratto al femminile: la protagonista di “Perfetta” è una moderna donna in carriera, impegnata a conciliare il duplice ruolo di moglie e madre con l'attività lavorativa, alle prese con i mutamenti fisici e psichici legati al ciclo mestruale.