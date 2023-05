Geovillage, progetto nel mirino 

È già sul tavolo di diversi studi legali la proposta vincolante e condizionata per l’acquisizione del Geovillage, per molti creditori del fallimento del comprensorio turistico sportivo, l’offerta di acquisto presentata al Cipnes è un boccone amarissimo da mandare giù. La proposta di acquisto è nel mirino di chi non beccherà un centesimo dal riparto dei soldi che saranno versati per la riacquisizione del Geo. E tra i creditori, già contrariati per l’importo indicato dall’accordo Cipnes curatori, circa dieci milioni di euro, ora sale la tensione, perché la proposta di un privato è arrivata a procedura fallimentare ormai chiusa, ossia dopo la definizione dell’accordo per il passaggio del bene a un ente pubblico, ossia il Consorzio industriale.

Valore in picchiata

I creditori della Sviluppo Olbia, fallita nel 2016, sono istituti di credito, Agenzia delle Entrate, Inps, i dipendenti del Geovillage, fornitori e professionisti. Stando all’attuale situazione, solo le banche avranno, e solo in parte, pagato quanto loro dovuto. Si parla di briciole. Però i creditori mettono in fila i numeri delle perizie che si sono susseguite e che hanno fatto scendere il valore del compendio. Si è partiti da circa 70 milioni di euro con le cubature dei terreni edificabili di Bados (ora non più nel pacchetto), quindi si è passati a 56 milioni, poi a 45, e a 25 nell’ultima stima effettuata dai consulenti dei curatori (2018) per arrivare a dieci milioni di euro (25 milioni meno i 15 dei contributi pubblici erogati per realizzare il Geo). E quando i curatori si accordano con il Cipnes su questa somma arriva la sorpresa. È bene specificare che si tratta di una sequenza di fatti e che non vi è alcuna ipotesi di violazione di leggi, ma per i creditori è una situazione che brucia, e anche tanto. Mentre il Cipnes chiude l’accordo di acquisizione formale del compendio (l’ultimo atto è di ieri), prende in considerazione una offerta di un privato (della Salima Limited) e mai, durante l’iter della procedura era successo.

L’accordo e le condizioni

Altro aspetto che lascia perplessi molti creditori, è la clausola contenuta nella proposta di acquisto.