Geovillage, partiti i lavori  

L’operazione Geovillage è partita: come aveva annunciato il direttore generale del Cipnes, Aldo Carta, sono iniziati i lavori per la riconversione e il ripristino del comprensorio passato di recente dalla curatela fallimentare al Consorzio industriale. E il primo atto della rinascita del Geo è l’avvio della trasformazione del blocco che si affaccia sulla Piazzetta, così si chiama il cuore del comprensorio. L’edificio sarà trasformato nel corpo centrale del Campus universitario di Olbia. Le stanze del blocco che ospitava una porzione della struttura alberghiera e un ristorante saranno destinate agli studenti dei corsi universitari di Olbia. Dopo mesi di inattività (il Geovillage è fallito nel 2016 e ha chiuso definitivamente i battenti il 31 dicembre del 2020) si sono riaccese le luci, grazie ai generatori attivati dal Cipnes. Il personale di diverse imprese sta provvedendo a ripristinare gli impianti, attivare nuovi servizi e adeguare l’immobile in modo che possa soddisfare le necessità dei nuovi ospiti. La casa degli studenti iscritti ai corsi di laurea di Olbia dovrà essere pronta in un breve lasso di tempo.

Soldi in cassa

Spiega il direttore del Cipnes, Aldo Carta: «L’avvio dei lavori in tempi brevi si è reso necessario perché siamo destinatari dei fondi dello Stato, circa due milioni e 200mila euro, che devono essere utilizzati secondo la tempistica del Pnrr. Dobbiamo procedere spediti e ci sono le condizioni per arrivare subito al risultato. Devo dire che abbiamo il sostegno pieno dell’Università di Sassari, e in particolare del rettore, Gavino Mariotti». Quindi, nel compendio della zona industriale di Olbia si lavora alacremente per ultimare i lavori nei termini di legge. Il Cipnes dopo avere riacquisito il Geovillage (costruito sulle sue aree) vorrebbe riaprire tutto (non solo il Campus) entro giugno. Si parla degli impianti sportivi e dell’albergo. Per questa ragione il Cipnes è partito con il programma di rilancio.

La scadenza di aprile

Il Cipnes, però, ha anche un altro importante obiettivo, legato alla scadenza del 30 aprile prossimo. Entro quella data dovranno essere versati nelle casse del Tribunale di Tempio circa dieci milioni di euro. Sono i soldi che il Consorzio industriale si è impegnato a pagare come contropartita per la riacquisizione del Geo. Come è noto, dopo un tormentato iter, iniziato nel 2016 e concluso lo scorso anno, i beni del Geovillage sono ritornati al Cipnes. Va ricordato che la procedura riacquisitiva è stata ed è ancora oggetto di una indagine penale, aperta dalla Procura di Tempio. Secondo i pm, l’iter riacquisitivo sarebbe stato utilizzato per tenere lontani potenziali acquirenti (all’asta fallimentare) del compendio. L’indagine è ancora aperta, ma non ha bloccato il passaggio del Geo dal Tribunale al Cipnes. Per chiudere definitivamente il discorso, il Consorzio deve portare dieci milioni di euro in Tribunale, non oltre il 30 aprile. A quanto pare il piano finanziario per l’operazione è già pronto.