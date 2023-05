Geovillage, ora spunta un’offerta 

Un altro colpo di scena nel caso Geovillage, ed è veramente uno sviluppo inatteso della vicenda perché nessuno, per anni, aveva manifestato un interesse così forte, diretto e concreto per il compendio fallito nel 2016. Un fondo di investimento britannico, sede nell’isoletta di Jersey, ha presentato un offerta per rilevare tutto il complesso turistico sportivo, indicando anche la nuova destinazione delle strutture (parco, albergo, impianti sportivi). Si parla di una scuola internazionale di inglese che a regime dovrebbe ospitare circa 500 studenti di età compresa tra i 5 e i 18 anni. La proposta è stata formalizzata ed è della Salima Limited, si legge negli atti ufficiali “con la mission principale di sostenere e finanziare organizzazioni di beneficenza, promuovere il progresso dell'istruzione e I’insediamento di strutture sportive - ricreative e sociali in tutto il mondo e che è intendimento della stessa promuovere l'iniziativa prospettata attraverso una società di scopo che avrà natura giuridica di Società Benefit”. Il fondo di investimento ha garantito che riserverà, nel rispetto degli accordi già chiusi dal Cipnes “almeno 50 posti letto per l’Ersu, sulla base delle tariffe dell'ente regionale per il diritto allo studio”. Il Cipnes si è impegnato con l’Università di Sassari da tempo sul punto, per la realizzazione di un piccolo campus.

Un bando internazionale

Il Consorzio industriale ha preso in considerazione la proposta, ma dovrà essere bandita una manifestazione di interesse per verificare se ci sono altre offerte. Il fondo mette sul piatto dieci milioni di euro, quanto deve essere versato alla curatela per rilevare il compendio.

