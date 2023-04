Geovillage, nessuna turbativa d’asta 

L’indagine è morta e sepolta da tempo, ma adesso è arrivata la conferma dal Tribunale. Il caso della presunta turbativa d’asta del Geovillage è archiviato, non ci sono più accuse per l’ex proprietario (e ideatore) del compendio turistico di Olbia, Gavino Doche, per il figlio Fabio, per il direttore generale del Consorzio industriale (Cipnes) Aldo Carta, per il professionista romano Vittorio Occorsio e per Gian Carlo Fenu, commercialista tempiese, ma soprattutto curatore fallimentare della società Sviluppo Olbia. La gip del Tribunale di Tempio, Caterina Interlandi, accogliendo le richieste del pm Mauro Lavra, ha scritto che non c’è stato un accordo (personaggio chiave, Aldo Carta) per condizionare la vendita giudiziaria del Geo. La ragione è semplice, l’accordo non c’è stato, perché non c’è mai stata l’asta fallimentare.

Il Cipnes ha vinto

La magistrata scrive, dunque, nienta asta, niente turbativa. La tesi iniziale della Procura era che Carta, come direttore generale del Cipnes, il Consorzio Industriale di Olbia, fosse al centro di una intesa, illecita, per congelare e condizionare la procedura fallimentare. Lo strumento utilizzato per tenere lontani i possibili compratori del Geo (albergo, impianti sportivi, aree fabbricabili, tutto all’asta dopo il fallimento del 2016) era la procedura di riacquisizione da parte del Cipnes. Il Consorzio, sempre stando alla tesi dei pm di Tempio, almeno quella iniziale, “minacciava” di tanto in tanto di riprendersi il Geovillage, così da scoraggiare gli operatori immobiliari e i fondi di investimento internazionali interessati al compendio olbiese, passato nel corso del tempo (e dopo numerosi tentativi di coinvolgere un investitore) da 70 a 25 milioni di euro di valore stimato. Il problema è che la minaccia non era tale, infatti durante le indagini (anche sulla base di pronunciamenti del Consiglio di Stato) il Cipnes ha effettivamente rilevato il Geovillage. Non solo, la riacquisizione è avvenuta alle condizioni del Consorzio, riguardo al prezzo finale (25 milioni di euro, dai quali scalarne dieci per i contributi pubblici utilizzati a suo tempo da Doche). Quindi nessuna minaccia, ma l’esercizio di un potere legittimo, perché il Geovillage è stato realizzato su aree pubbliche del Cipnes.

«Un atto di giustizia»

Nel corso delle indagini, i Doche, padre e figlio erano stati arrestati (per loro resta in piedi il reato di bancarotta), Carta sospeso e il Geovillage posto sotto sequestro. Tutte misure revocate da Riesame e Cassazione. Nel provvedimento della gip Interlandi si legge che Fenu non ha mai avuto il minimo ruolo nei fatti. Il commercialista dice: «Questa vicenda mi ha colpito profondamente, da punto di vista umano e professionale. Finalmente un atto di giustizia». Hanno espresso soddisfazione le difese (gli avvocati Marzio Altana, Alessandro Gentiloni, Antonello Desini, Pietro Carzedda, Bruno Cuccu e Giuseppe Macciotta). Decisivo si è rivelato il ricorso in Cassazione di Altana e Gentiloni.