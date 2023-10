Geovillage, mister Alì rilancia 

Aldiyar l’olbiese, mister Kaztayev fa sul serio. Il top manager kazako della Erg, ex amministratore di una società para statale che opera nei settori di gas e petrolio (Eurasian Resources Group), è sbarcato a Olbia in silenzio ma senza deludere le aspettative. Aldiyar Kaztayev, 46 anni, ha iniziato a trasferire i primi milioni di euro per l’operazione Geovillage, ossia per realizzare nel compendio olbiese (che ha già rilevato) un centro internazionale per la formazione, con la benedizione del Consorzio Industriale di Olbia e dell’Università di Sassari. Ma adesso c’è una importante novità, l’interesse di mister Alì, come viene chiamato dai suoi amici galluresi, si sta allargando ad altri possibili obiettivi olbiesi. Nelle settimane scorse il top manager kazako era Olbia per una serie di incontri e sopralluoghi, sarebbero in corso trattative riservate per ampliare l’operazione Geovillage. Il costo dell’acquisizione del compendio turistico sportivo è stata di 11 milioni di euro (soldi che stanno entrando nelle casse del Cipnes) ma c’è altra carne al fuoco.

Studenti e turisti

L’idea di Kaztayev è quella di un grande polo di alta formazione internazionale a Olbia che vada oltre il Geovillage. Sarebbero in corso interlocuzioni con scuole di prestigio negli Stati Uniti e Canada, per accordi di partenariato che porterebbero a Olbia migliaia di studenti. E a quel punto servirebbero strutture. Ci sono già le 200 stanze del Geo, ma non sarebbero sufficienti. Il progetto mette insieme formazione e turismo di qualità e servono altri spazi. Ad esempio, ma si tratta solo di ipotesi ancora tutte da verificare, ci sarebbe anche un forte interesse per le unità immobiliari del Green Residence (il complesso immobiliare all’interno del Consorzio Industriale). Altri obiettivi sono coperti da riserbo, di sicuro il top manager sarà di nuovo a Olbia nei prossimi giorni per una serie di incontri.

«Amo questa terra»

Aldiyar Kaztayev ha lasciato alcuni importanti incarichi per seguire i suoi progetti personali, tra i quali ci sono le operazioni che riguardano la Sardegna e in particolare Olbia. Il business man kazako ha detto di essere sempre più legato alla Gallura e di volere espandere i suoi interessi. Aldo Carta, direttore del Cipnes osserva: «Il progetto della scuola internazionale sta prendendo corpo, entro dicembre avremo tutto il quadro chiaro».

