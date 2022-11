Geovillage, inchiesta alle battute finali 

È una delle più importanti inchieste condotte dalla Procura di Tempio e adesso (stando a indiscrezioni) si avvia velocemente verso una richiesta di archiviazione (almeno parziale). La presunta turbativa della procedura fallimentare del Geovillage nel giro di poche settimane si è trasformata per i pm in una imbarazzante pratica da evadere.

La storia

La ragione è semplice: si è verificato esattamente quello che la Procura ipotizzava come strumento di turbativa della procedura fallimentare. Il problema è che ciò che avvenuto qualche settimana fa ha il sigillo del Tribunale. Ai primi di novembre è stato infatti chiuso l’iter di riacquisizione del Geovillage da parte del Consorzio industriale di Olbia. E proprio la minaccia della riacquisizione era l’arma (stando alla tesi di fondo dell’inchiesta per la turbativa) per tenere lontani possibili compratori del compendio turistico sportivo fallito nel 2016. Sulla base di questa tesi, nella primavera dello scorso anno, vennero arrestati Gavino e Fabio Docche, sospeso il direttore generale del Cipnes Aldo Carta, indagato il commercialista Gian Carlo Fenu e sequestrato il Geovillage. Lo stesso Carta nei giorni scorsi ha preso in consegna formalmente il complesso che ora è in tutto e per tutto del Cipnes. Una situazione quantomeno paradossale.

Fascicolo ingombrante

La riacquisizione, stando al recentissimo provvedimento del Tribunale di Tempio, non solo non era illegittima (come ha stabilito il Consiglio di Stato) ma di fatto era l’unica strada percorribile. Perché il Geovillage è stato costruito su aree pubbliche di proprietà del Cipnes e una volta fallito e cessata ogni attività al Cipnes è ritornato. Gli interessati e i loro difensori per ora non commentano (Gavino Docche è agli arresti domiciliari per la presunta bancarotta delle sue società) ma la storia brucia. Aldo Carta è rimasto sospeso per mesi, Docche padre e figlio sono stati oggetto di misure cautelari personali. Danno e beffa anche per il commercialista Giancarlo Fenu, ex curatore del Geovillage, al quale sono stati revocati tutti gli incarichi professionali del Tribunale di Tempio. Fenu, contattato, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Ma è lui che sinora ha pagato il conto più pesante di questa storia.