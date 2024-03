Geovillage, i costi del rilancio 

I periti di mister Alì sono al lavoro da settimane e proprio in questi giorni tirano le somme di valutazioni che sono decisive per il futuro del Geovillage. Aldiyar Kaztayev è il manager kazako che ha rilevato il compendio turistico sportivo olbiese (fallito nel 2016) e ora per investire deve sapere, insieme al Cipnes (il Consorzio industriale di Olbia), quanti danni ha provocato la prolungata inattività degli impianti e dell’albergo. Il conto sarà molto salato, sul punto non ci sono più dubbi. Va ricordato, infatti, che il Geo è chiuso dal 31 dicembre del 2020. E tre anni in stato di abbandono, in attesa dell’acquisizione definitiva, hanno avuto conseguenze pessime. Stando a indiscrezioni, per rimettere tutto a posto serviranno quasi 15 milioni di euro. Tanti soldi, indispensabili se si vuole il rilancio del Geovillage. E anche il Cipnes (che è un ente pubblico) dovrà fare la propria parte per la riqualificazione che non sarà una passeggiata.

Molto da rifare

Si parla di rimettere a nuovo un compendio di 18 ettari (sei di verde attrezzato) con una superficie coperta di 26mila metri quadri per un volumetria complessiva di circa 147mila metri cubi. Tre anni di inattività forzata hanno avuto i loro effetti sui pezzi pregiati del Geo (albergo con 253 camere di cui 5 “garden villas” autonome, e altre 70 in un altro complesso indipendente, alle quali si aggiungono 34 stanze nello “Sport Hotel”, poi ci sono campi da tennis, tre piscine, club house, palazzetto dello sport, centro fitness, piazzetta con bar ristorante e campi di calcio. Le stime dei consulenti sui costi di ripristino, lievitano. D’altra parte, il compendio sotto amministrazione giudiziaria (sino all’acquisizione da parte del Cipnes, che poi lo ha ceduto a Aldiyar Kaztayev) è stato terra di nessuno per troppo tempo. I costi per la sistemazione delle aree verdi sono alti, come il completo recupero dell'albergo a quattro stelle per il quale si pensa a un intervento di completa riqualificazione. Il costo dell’acquisizione del compendio turistico sportivo è stata di 11 milioni di euro (soldi incassati dal Cipnes). L’idea di Kaztayev è quella di un grande polo di alta formazione internazionale a Olbia che vada oltre il Geovillage. Sarebbero in corso interlocuzioni con scuole di prestigio negli Stati Uniti e Canada, per accordi di partenariato che porterebbero a Olbia migliaia di studenti. Ma servono tanti soldi, visto che il Geo, così come è, non può riaprire i battenti.

Le piscine olimpioniche

Il Cipnes è impegnato sul fronte del reperimento dei finanziamenti, per quanto gli compete. Ad esempio, il Consorzio diretto da Aldo Carta avrebbe già chiuso una operazione con l’Istituto per il Credito sportivo, obiettivo: pieno recupero funzionale delle due piscine olimpioniche. Si parla di almeno un milione di euro. Senza soldi, niente Geo.

