Geovillage, creditori a secco 

Si avvicina la scadenza (30 aprile) per il versamento dei dieci milioni di euro con i quali il Cipnes riacquisirà il Geovillage, 18 ettari (sei di verde attrezzato) con una superficie coperta di 26 mila metri quadri per un volumetria complessiva di circa 147mila metri cubi. Una festa per l’ente pubblico guidato dal presidente Gianni Sarti e dal direttore generale Aldo Carta, che ha già avviato ambizioni programmi. Non festeggiano invece i creditori della Sviluppo Olbia e quelli delle società satellite del gruppo Docche.

Tolte in prededuzione le spese delle procedure (parcelle per curatori, consulenti e professionisti) restano briciole che saranno tutte per gli istituti di credito con ipoteche sugli immobili. Lavoratori, fornitori, Agenzia delle Entrate, Inps e altre banche, avranno praticamente nulla. E per molti creditori cresce il disappunto.

Una voragine di quasi 160 milioni di euro con una percentuale di soddisfacimento dei creditori prossima allo zero, ora il caso Geovillage è chiaro e si possono tirare le somme dei fallimenti delle società di Gavino Docche. Un bilancio di un rosso vertiginoso, che sta nelle carte delle procedure fallimentari e delle indagini per la presunta bancarotta contesta al patron del Geovillage e al figlio Fabio. I dati riguardano le società Sviluppo Olbia, Geogramma, Geocostruzioni, Real Effegi e altre minori, tutte fallite in un arco che va dal 2012 al 2021. I conti sono presto fatti, mettendo insieme i beni che sono nella disponibilità dei curatori e i soldi che il Consorzio industriale di Olbia (Cipnes) si è impegnato a versare per rilevare il compendio Geovillage, si arriva a malapena a 15 milioni di euro.

Un patrimonio distrutto

Disappunto

Ma il problema non è solo la presunta malagestione (ipotizzata dalla Procura) delle srl. Importanti creditori, infatti, si sono rivolto a studi legali per approfondire alcuni passaggi dell’iter fallimentare.

Alcuni dati spiegano il disappunto, per usare un eufemismo, di chi sta vedendo sparire i suoi soldi. Nel 2019, il Geovillage, in amministrazione giudiziaria, nonostante le difficoltà aveva ancora un giro di affari di dieci di milioni di euro (albergo e impianti sportivi), un valore cancellato dopo la chiusura del compendio. Cancellato anche quel surplus di volumetrie che aveva sostenuto il percorso del concordato preventivo della Sviluppo Olbia. Mentre sono nella pancia di un’altra società, la Geosviluppo, le aree di alto pregio (a Bados), non più nella disponibilità dei Docche. Insomma, uno spaventoso salasso tutto da capire.

