Geovillage, ai lavoratori neanche un euro 

Geovillage ultimo atto, il Tribunale di Tempio si prepara a distribuire le briciole del fallimento Sviluppo Olbia Spa (già Geocenter Spa e poi Geovillage Spa) e sarà un bagno di sangue. Un compendio turistico sportivo che valeva, nelle stime prudenti dei periti, circa 97 milioni di euro, è stato acquisito dal Consorzio industriale di Olbia (Cipnes) per dieci milioni. A fronte di un debito complessivo di quasi 80 milioni di euro, è evidente che non c’è trippa per nessuno. O quasi.

Ora il Tribunale di Tempio dovrà distribuire quanto già versato dal Cipnes nelle casse dei curatori. E qualcuno, come prevede la legge, si è fatto avanti con le prededuzioni, ossia con le richieste di pagamento che arrivano prima di tutte le altre. Il dato interessante è il costo della procedura, ossia il dovuto a curatori, consulenti, periti, advisor, avvocati e professionisti che dal 2016 (anno della dichiarazione di fallimento) hanno lavorato per il Tribunale di Tempio. Solo per la curatela si parla di una somma complessiva che potrebbe arrivare a 600mila euro (tre i professionisti incaricati). Ma nel conto devono entrare anche i 500mila euro delle spese del concordato preventivo (non andato a buon fine) e poi tutte le parcelle dei professionisti che a diverso titolo hanno lavorato dal 2016 per la procedura. Si potrebbe arrivare ad una somma superiore ai due milioni e mezzo di euro.

Le banche

Chi sicuramente incassa sono gli istituti di credito, almeno cinque milioni di euro. Una somma che costituisce la minima parte dei crediti vantati nei confronti del Geo, ma che rappresenta la fetta più grande del piccolo patrimonio messo insieme dai curatori. Per le banche l’operazione Geovillage è comunque da dimenticare. Forse incasserà qualcosa anche il Comune di Olbia, si parla dell’Imu per le annualità dal 2016 a oggi con un importo nell’ordine di diverse centinaia di migliaia di euro.

A bocca asciutta

Non becca un quattrino l’Agenzia delle Entrate (il debito con il fisco era di oltre 25 milioni di euro). Ma i grandi sconfitti sono i lavoratori del Geo (circa 200 persone che comunque hanno avuto qualcosa dal fondo di garanzia dell’Inps) e la grande platea dei fornitori e dei partner della Sviluppo Olbia, per loro non ci sarà nulla. Va ricordato che secondo la Procura la bancarotta del gruppo Docche è da 157 milioni di euro, soldi che ormai sono solo una somma scritta negli atti giudiziari.

