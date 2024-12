Georgia, staffetta nel caos Proteste in piazza e arresti 

Tbilisi. Forte tensione, grandi manifestazioni di protesta, qualche leggera carica e diversi arresti nella capitale della Georgia nel giorno dell'insediamento del nuovo presidente, Mikheil Kavelashvili, la cui elezione è giudicata illegittima dall'opposizione europeista che lo accusa di essere filo russo e di voler allontanare il Paese dall'Europa. Dopo l'ingente catena umana di sabato, diverse migliaia di georgiani, avvolti da bandiere nazionali e dell'Unione europee, hanno manifestato sin dalla prima mattina di ieri attorno al Parlamento, dove si è tenuta la cerimonia solenne del giuramento del neopresidente.

Tanti di loro avevano in mano un cartellino rosso, un chiaro riferimento al passato calcistico di Kavelashvili. Alla guida delle proteste la presidente uscente, Salome Zurabishvili, che si è rifiutata di dimettersi e da mesi si batte per la liberazione dei detenuti politici, e soprattutto perché si tengano nuove elezioni eque e democratiche. E ieri, dopo due mesi segnati da una gravissima crisi politica, gli occhi erano tutti puntati su di lei.

Tuttavia, le sue scelte hanno in qualche modo calmato, almeno per ora, il clima politico già molto teso: ai manifestanti Zourabichvili ha detto che avrebbe lasciato la residenza presidenziale dopo l'insediamento del capo di Stato eletto. Ma ha aggiunto di voler continuare a combattere, perché resta «l'unico presidente legittimo».

Insomma, in un Paese dilaniato da un gravissimo scontro interno, al termine di un controverso passaggio elettorale segnato da brogli e da interferenze filorusse, inizia l'era della presidenza affidata a un ex attaccante del Manchester City e della nazionale, leader di ultra destra, noto per i suoi discorsi in Parlamento carichi di imprecazioni e per le sue filippiche contro gli oppositori e la comunità Lgbtq. Eletto solo grazie a un collegio elettorale controllato dal partito Sogno Georgiano, Kavelashvili era di fatto l'unico candidato dopo che il governo aveva abolito l'uso del voto popolare per eleggere il presidente grazie a contestatissime modifiche costituzionali approvate nel 2017.

