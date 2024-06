Georgia-Portogallo: Kvaratskhelia sfida Cr7 

«Spero che vinceremo e che Cristiano Ronaldo mi regali la sua maglia»: Khvicha Kvaratskhelia affronta con un sorriso, ed esprimendo un desiderio, la vigilia della sfida con il Portogallo, alle 21 a Gelsenkirchen, decisiva per la “sopravvivenza” della Georgia agli Europei. La nazionale del ct Willy Sagnol, che di Ronaldo è stato avversario, proprio in Germania, nella semifinale dei Mondiali del 2006, è ultima nel Gruppo F dopo la sconfitta per 3-1 contro la Turchia e il pareggio per 1-1 contro la Repubblica Ceca, ma una vittoria oggi contro il Portogallo la qualificherebbe agli ottavi di finale. Il ct si aspetta «una partita difficile», ma ritiene che questa «non è una missione del tutto impossibile». Sagnol è rimasto molto infastidito dalle critiche rivoltegli dai media georgiani e sui social, prima e durante il torneo: «Vengo insultato ogni giorno da alcuni idioti per motivi che non c'entrano niente con il calcio, non posso più accettarlo».

Nel Portogallo possibile turnover: assente lo squalificato Leao.

Probabili formazioni

Georgia (5-3-2) : Mamardashvili; Shengelia, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Gocholeishvili; Kiteishvili, Kochorashvili, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Zivzivadze. Ct Sagnol

Portogallo (4-3-3) : José Sá; Nélson Semedo, António Silva, Danilo, Dalot; João Palhinha, João Neves, Matheus Nunes; João Félix, Ronaldo, Francisco Conceição. Ct Martinez

Arbitro : Scharer (Svi)

