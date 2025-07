Georgia Mos: «In Sardegna si balla col cuore» 

Chiamarla dj è riduttivo, perché il suo rapporto con la musica va oltre: performer, produttrice, voce femminile che ha trasformato la consolle in uno spazio di libertà. Georgia Mos, 32 anni è nata a Sanremo, città che sa di musica, e ha iniziato con canto e chitarra a sei anni. Il vero salto è stato Londra: «Ho scoperto l’elettronica e ho capito che era il mio mondo».

La prima traccia

Il suo primo set? Sempre a Londra: «Quando ho messo la prima traccia e ho visto il pubblico reagire, ho capito che ero nel posto giusto». E il posto giusto è diventato quella consolle da dj, lanciata anche dall’esperienza su Italia Uno con Top Dj, dove era l’unica donna in gara: «Non era più un hobby, era la mia strada. Da lì cominciò un tour mondiale, passando per l’Italia».

Georgia si è immersa anche nella produzione. Il suo stile mescola afro house – genere del momento ma che segue da anni – deep e elettronica sensuale. Stile che si è materializzato in tracce musicali proprie come Empty e Ain’t No Sunshine , la reinterpretazione in chiave afro ed elettronica di un classico di Bill Withers: «Entro luglio uscirà Pum Pum , traccia afro-brasiliana piena di good vibes».

Ogni set, per Georgia, è un viaggio emotivo, guidato dall’energia del momento: «La tecnica è importante, ma conta l’empatia col pubblico. Non ho mai una scaletta fissa: ascolto, reagisco, rispondo». Non mancano mai nei suoi set ritmi tribali e vocal femminili, oppure remix di brani del passato in chiave moderna.

Il percorso

Nel percorso di una donna in consolle – ambiente ancora oggi di marca maschile – le difficoltà sono tante: «Si guarda il tuo aspetto prima della tua musica, ma questo mi ha dato ancora più forza: ogni set è anche una dichiarazione di indipendenza e competenza. Quando ero più giovane mi facevo più problemi, ora no. Come altrove, c'è molto da fare per arrivare alla parità».

Lei è un’apripista e supporta le giovani dj con Lady J, un progetto in cui fa da tutor: «Serve normalizzare la presenza femminile in consolle». E alle donne rivolge un consiglio: «Non aspettate il permesso di brillare. Se è davvero passione, fate rumore». Altro lato della medaglia, il djing richiede sacrificio: «Se non brucia dentro, non iniziate». E spiega la sua routine, cibi sani, allenamento, niente alcol o droghe: tanti viaggi, dj set ed eventi soprattutto d’estate, d’inverno si lavora in studio. Poi ci sono i ricordi: «Tra gli altri, suonare in Cina e India: esperienze inaspettate, pubblici nuovi». In Sardegna c’è un legame speciale: «Qui si balla col cuore. Dopo Nule, il 12 luglio sarò a Sindia e mi prenderò anche qualche giorno di vacanza: il mare è meraviglioso e si mangia divinamente. L’Isola è pura ispirazione».

