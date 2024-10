Georgia ancora filorussa. La presidente: voto falsato 

Tbilisi. Sogno Georgiano, il partito di governo filorusso, ha battuto i partiti d’opposizione europeisti, in quello che Ursula von der Leyen aveva definito «un momento decisivo per il futuro delle relazioni tra Ue e Georgia». Le opposizioni gridano ai brogli e la presidente georgiana, Salomé Zourabichvili, si è rifiutata di riconoscere il risultato delle elezioni parlamentari, bollandole come «totalmente falsificate» e puntando il dito su Mosca: il Paese è vittima di una «operazione speciale russa, una moderna forma di guerra ibrida contro il nostro popolo». Gli osservatori di Osce, Nato e Parlamento europeo denunciano «pressioni sugli elettori, particolarmente dipendenti del settore pubblico», un dato che insieme a «un diffuso controllo degli elettori nel giorno del voto, ha suscitato preoccupazioni circa la possibilità di alcuni elettori di votare senza paura di ritorsioni», ma affermano che i candidati hanno potuto «condurre liberamente la campagna elettorale» e le operazioni di voto sono state «bene organizzate». Il capo delegazione dell’Eurocamera, Antonio Lopez-Isturiz White, ha definito le elezioni una «prova dell’arretramento della democrazia» in Georgia, ma non ha risposto a chi gli chiedeva se ritenesse il voto «rubato». L’ex presidente filo-occidentale Mikheil Saakashvili, detenuto, chiede «manifestazioni di massa» per dimostrare che i georgiani «non tollerano l’ingiustizia». Intanto il primo ministro ungherese Viktor Orban, che si era subito congratulato con il suo omologo georgiano Irakli Kobakhidze per la «schiacciante vittoria», è atteso oggi a Tbilisi per una visita di due giorni.

