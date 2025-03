Georgescu escluso dal voto, caos in Romania 

BUCAREST. Rischia di piombare nel caos la Romania dopo l'ultimo stop alla candidatura di Calin Georgescu, leader dell'estrema destra, alla corsa per le presidenziali del 4 maggio. Un no mal digerito dai suoi sostenitori, che subito dopo la decisione della commissione elettorale sono scesi in piazza affrontando i gas lacrimogeni della polizia, e anche da alcuni ambienti dell'estrema destra mondiale.

Elon Musk, immancabile, è sceso in campo sui social, definendo l'esclusione di Georgescu «una follia». Gorgescu aveva vinto il primo turno delle presidenziali del 24 novembre scorso, annullate dalla Corte costituzionale due giorni prima del ballottaggio dell’8 dicembre per varie irregolarità nel finanziamento della sua campagna elettorale, con accuse di ingerenze russe a suo favore, che hanno portato anche all'allontanamento di alcuni diplomatici come “persone non grate”.

Georgescu, messo sotto inchiesta con pesanti accuse, ha ripresentato la candidatura. Ma ora la commissione elettorale ha respinto la richiesta affermando di aver adottato «il rifiuto della registrazione della candidatura indipendente del signor Georgescu Calin alle elezioni», senza specificarne le ragioni. Subito dopo, centinaia di suoi sostenitori si sono radunati davanti alla sede della Commissione elettorale e la polizia li ha dispersi utilizzando gas lacrimogeni.

RIPRODUZIONE RISERVATA