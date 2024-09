George Clooney e Brad Pitt «Guardateli bene: sono davvero gli uomini più belli del mondo» 

Si prendono in giro, si parlano sopra, si beccano e scherzano sui reciproci acciacchi e sul fascino indiscusso, «sono con i più fichi del mondo», dice Austin Abrams, l’incredulo terzo incomodo ad un certo punto del film “Wolfs”, ieri fuori concorso. La storia di questi due lupi solitari, tra inseguimenti e sparatorie per le strade di New York, è come un grande luna park al servizio delle due star tra le più belle del firmamento hollywoodiano, loro lo sanno e non solo stanno al gioco ma ci basano un film intero.

Brad Pitt e George Clooney sono i protagonisti a Venezia per la gioia dei fan, che li attendono dalla mattina alle 8 a rischio insolazione, e dei fotografi di tutto il mondo. Entrambi accompagnati: Ines de Ramon fidanzata di Pitt, Amal Alamuddin la moglie di Clooney. Tra un gigioneggiare e l'altro c'è spazio per parlare di elezioni americane, del ritiro di Biden che lo stesso Clooney aveva chiesto dalle colonne del New York Times e del «momento di transizione» del cinema tra studios e streamer.

«Sono emozionato per il futuro», dice George Clooney, di orientamento democratico da sempre e finanziatore, parlando della campagna americana. «Va dato atto al presidente Joe Biden del suo gesto di ritirarsi. Si è dimostrato per niente egoista, sappiamo quanto sia difficile mollare il potere. E ora sono orgoglioso di quanto sta accadendo con Kamala Harris», aggiunge. «Non ho mai commentato l'articolo che ho scritto sul New York Times. Gli chiedevo di ritirarsi, di fare un passo indietro e questo articolo ha avuto un grande impatto», aggiunge tra gli applausi. «Non dovete applaudire me ma Biden».

Perché un film insieme? «Il denaro può muovere tutti», ride Clooney. «Per me sta diventando sempre più importante con il tempo lavorare con persone che mi piacciono, come lui», aggiunge Pitt. Ad Hollywood a quanto pare la coppia funziona, «anche se io sono molto più giovane di lui», scherza ancora Clooney. Completo azzurro Pitt, completo grigio Clooney, i due lupi solitari di “Wolfs” di Jon Watts se la divertono nel film e fuori, piacioni sapendo di esserlo.

