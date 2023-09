Geoparco, lavoratori in cassa integrazione 

Trecento famiglie affondate economicamente in un colpo solo. La sintesi, estrema in tutti i sensi, e dei sindacati confederali, dopo che è stato lasciato scadere il contratto dei lavoratori del Geoparco. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs si rivolgono allora all’assessorato regionale al Lavoro: «Nonostante le nostre sollecitazioni», scrivono in una nota, «nulla è stato fatto per dare continuità al lavoro e alle indispensabili attività svolte per la salvaguardia del patrimonio gestito dall’ente. In queste ore si attende di capire quale iter avrà la delibera di Giunta in discussione e quali saranno i tempi degli atti conseguenti che dovrà adottare l’Aspal», l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.

Le accuse dei dem

I sindacati sono sul piede di guerra e annunciano la convocazione dell’assemblea dei lavoratori, nella quale si decideranno le azioni di protesta da intraprendere perché «non potranno essere accettati ulteriori ritardi». E segnali niente affatto di pace giungono dal Partito democratico: la consigliera regionale Rossella Pinna ricorda all’assessora al Lavoro, Ada Lai, le promesse fatte al tavolo partnerariale di febbraio: «Aveva detto ai sindacati», scrive Pinna, «che si sarebbe deciso l’allungamento della gara fino ad agosto 2023, per poi procedere con una nuova gara triennale, stavolta strutturale, da rinnovare ogni tre anni, per stabilizzare il personale e rilanciare il progetto. Invece no».

Sindacati all’attacco

La situazione di stallo è stata certificata nella riunione che si è svolta mercoledì con l’assessorato e l’Aspal: «Ci hanno detto che non è possibile dare continuità all’appalto», denunciano i segretari Nella Milazzo (Filcams-Cgil), Giuseppe Atzori (Fisascat-Cisl), Cristiano Ardau (Uiltucs Uil): «Ora, anche per i gravissimi ritardi nell’approvazione del Collegato alla Finanziaria, quei lavoratori dovranno affrontare un periodo transitorio di Naspi che comporta, oltre che una condizione di incertezza, una perdita economica per trecento famiglie». Eppure, dicono, «la soluzione era ed è a portata di mano: stabilizzare la situazione con un bando rinnovabile ogni triennio, invece la Regione continua a negare la valorizzazione e il rilancio del Geoparco e a infischiarsene della stabilità di trecento lavoratori». Anche per la dem Pinna, tutto questo è «il risultato di un’incapacità di legiferare» dimostrata dal lungo iter del Collegato da Solinas & bad company».

