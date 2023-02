Geometri in via d’estinzione 

«L'aumento delle iscrizioni fa ben sperare in vista di un rilancio della scuola nel nostro territorio», ha aggiunto il sindaco di Isili Luca Pilia, «la mancanza di iscrizioni al corso per geometri potrebbe rivelarsi un'opportunità in vista di una nuova programmazione che determini nel nostro territorio l'avvio di nuovi indirizzi scolastici».

Se da una parte l’istituto del Sarcidano perde qualcosa, dall’altro guadagna in numeri soprattutto per quanto riguarda le iscrizioni. Si passa infatti dai 77 nuovi iscritti dello scorso anno ai 110 previsti per l’anno scolastico 2023/2024. «Ciò consente di dire», ha aggiunto il dirigente, «che si è innescato un processo di ripresa, sia pure nei limiti demografici che presenta il territorio. Una ripresa grazie a tutto il gruppo di lavoro per l'orientamento, un'enorme mole di lavoro sviluppata nelle scuole medie del territorio».

Ancora un anno e poi si chiude l’indirizzo di studio per geometri nella scuola superiore Zappa-Pitagora di Isili. Gli ultimi studenti si diplomeranno nel 2024, poi non ci sarà un seguito. L’indirizzo negli anni ha più riscontrato interesse da parte degli studenti in arrivo dalle medie. «Un dato», ha spiegato il dirigente scolastico Marco Saba, «in linea con la tendenza nazionale, nonostante tutti gli sforzi profusi dai docenti per far capire l'importanza degli sbocchi professionali che ancora offrirebbe un tale indirizzo».

I numeri

Il Comune

Altro dato degno di nota è anche la variazione dell’andamento dei vari indirizzi presenti all’interno della scuola. In ascesa nelle preferenze dei neo iscritti alla “ragioneria tradizionale” seguita da “scienze umane”, entrambi ben al di sopra della linea cosiddetta di sopravvivenza. Resiste il liceo scientifico comunque in calo rispetto agli anni precedenti. In lieve calo invece il linguistico e il turistico.

Il programma

«Alla luce di questi dati» ha aggiunto Marco Saba, «occorrerà' riconsiderare l'intera offerta formativa dell'istituto coinvolgendo in questo progetto l'intero territorio, al fine di rafforzare i punti di forza esistenti e superare i punti di criticità rilevati».

Proprio per questo la scuola è già al lavoro per quando sarà formalizzata l’offerta a ottobre 2023 sfruttando le risorse messe a disposizione dal Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) si tratta di 450 mila euro. «Ci sono tre gruppi di progetto che stiamo lavorando», ha spiegato Saba. «la lotta alla dispersione, l'allestimento di almeno 19 ambienti di apprendimento innovativi, l'allestimento di almeno un laboratorio per le professioni del futuro». La scuola si rinnova per offrire nuove opportunità ai giovani del territorio.

