Geo Barents, ricorso dopo il fermo «Mai chiesti dati sui salvataggi» 

Ancona. C'è una scatola nera anche sulle navi. Si chiama Voyage date recorder (Vdr) e raccoglie le informazioni su posizione, velocità, direzione, allarmi di bordo, oltre a registrare tutte le conversazioni che avvengono sul ponte di comando e via radio. Il centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano ha chiesto alla Geo Barents, la nave di soccorso di Medici Senza Frontiere, di accendere il Vdr subito dopo l'assegnazione del porto di Ancona per le 48 persone soccorse al largo della Libia lo scorso 13 febbraio. Ma il comandante si è rifiutato e la nave è così finita nella tagliola del decreto che impone di condividere le informazioni con le autorità: stop per 20 giorni e sanzione amministrativa tra 2mila e 10mila euro. Msf sta valutando il ricorso con il suo team legale. II dati del Viminale danno conto intanto di un massiccio flusso via mare nel 2023, con 14.104 migranti sbarcati contro i 5.345 dello stesso periodo del 2022 (+164%). Quelli soccorsi dalle navi ong sono solo 855, il 6% del totale. «Nulla da nascondere e la prossima volta daremo i dati Vdr», assicurano da Msf. Ma, «mai prima d’ora era stato richiesto a Geo Barents la condivisione di questi dati. Le informazioni memorizzate nel Vdr devono essere utilizzate, secondo le normative vigenti, in un'investigazione successiva ad un incidente marittimo. Il soccorso dei 48 naufraghi non rientra in questa casistica».

RIPRODUZIONE RISERVATA