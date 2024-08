Gentile: «Le mie ragazze coraggiose» 

Attesa, non ha deluso i suoi numerosi lettori e le affezionate lettrici che ieri sera hanno potuto ascoltarla all’ex Pretura Regia per Pula Letteraria. Il festival, giunto alla sua seconda edizione, da giovedì a ieri ha potuto contare ogni sera dalle 20.30 sui collegamenti in diretta con Radiolina, media partner della manifestazione, curati da Giuseppe Valedes. Lorenza Gentile (milanese, classe 1988, già cinque romanzi al suo attivo) si è presentata al pubblico sardo con la nuova protagonista del suo ultimo romanzo “Tutto il bello che ci aspetta” (Feltrinelli). Ovvero Selene che si pone interrogativo comune a molti di noi: quanto bisogna perdersi per ritrovarsi? Le domande esistenziali affollano i pensieri e, se funesti, generano confusione sino allo stremo: Cosa si desidera davvero? Può servire una lista dei fallimenti?

A Radiolina

«Selene è una donna coraggiosa che si sente persa, come molti nella vita ma decide di affrontare le sue difficoltà proprio perché non si arrende. Questo è un libro che guarda alla rinascita e Selene continua a cercarsi sino a ritrovarsi», così l’autrice ha raccontato della sua protagonista ai microfoni di Radiolina.

In viaggio

Ed ecco che nel nuovo romanzo Lorenza Gentile narra con estrema autenticità della fatica di trovare un senso alle scelte fatte e, casomai, riavvolgere il nastro della vita per (ri)cominciare. La copertina romantica regala la perfetta istantanea del paesino bianco nel cuore della Puglia che accoglie la storia. Su Selene, trentenne, si abbatte il vento forte di una crisi personale che tutto frena e rende opaco. Per evitare di cadere nel vuoto, la giovane fa un salto, all’indietro, e torna dove tutto calzava, tutto era rassicurante. Si mette in macchina e guida per circa 900 chilometri, direzione Valle d’Itria, alla ricerca delle persone che la conoscono bene e che forse le sapranno ricordare chi è davvero. Una prova che, come per tutte le eroine che si rispettino, riserva qualche intoppo da superare.

La Puglia

«La Puglia è troppo bella, non è un posto da farci solo una toccata e fuga». Pagina dopo pagina, con un’accurata scelta di parole e incastri di sensazioni, si tratteggia l’importanza del tempo, ma non solo. Spiega Lorenza Gentile: «Racconto di un’esperienza vissuta davvero nella mia infanzia, proprio a Valle d’Itria. Ho scritto di libertà ma anche di senso di comunità e dato della Puglia una visione inedita, perfetta per Selene: una protagonista consumata dalla metropoli che si trova in un momento della sua vita in cui non sa più chi è».

Lo stile

Lorenza Gentile appassiona i suoi lettori. Il mare del Salento racconta di un trascorso prezioso, i prodotti della terra deliziano l'anima e i gesti gentili rendono più forti. Il rimpianto delle cose non fatte e del non detto lasciano il posto alla consapevolezza acquisita e il presente, sovente incastrato nel confronto tra passato e futuro, da sbiadito ritrova la sua luce. La penna di Lorenza Gentile esalta questa urgenza costruendo una narrazione che gioca con gli ingranaggi del tempo. Livelli temporali che saltano dall’adolescenza, al vagabondare del padre di Selene sino al suo girovagare per la Puglia a bordo della rossa Amanda. Il quinto romanzo della brava scrittrice lombarda conduce il lettore a riflettere sul proprio cammino, lasciando voce a ogni forma di rinascita perché «in fondo, basta un passo per andare incontro a tutto il bello che ci aspetta», come scrive l’autrice.

