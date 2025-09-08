«Gente sul percorso, scalzi a rischio» 

C’è chi è riuscito ad evitarlo con un salto, altri però sono inciampati su di lui cadendo a terra. Domenica sera, durante la Corsa degli scalzi dal villaggio di san Salvatore a Cabras, un fotografo amatoriale ha aspettato il passaggio delle forze dell’ordine che scortavano i 900 partecipanti per poi posizionarsi al centro dello sterrato. Attimi di paura e tanta rabbia da parte dei corridori che hanno rischiato di farsi male.

E ora il Comune è al lavoro per rintracciare il fotografo e sanzionarlo. Lo stesso episodio è accaduto sabato mattina, ma in quel caso il fotografo si è spostato velocemente.

La denuncia

Nonostante l’articolato Piano di sicurezza messo in campo da Comune e prefettura, con la presenza di centinaia di operatori lungo il percorso e forze dell'ordine, c’è chi è riuscito a invadere la strada. «Siamo alle solite - si sfoga il Alessio Camedda, presidente dell’associazione “Is Curridoris” che organizza la corsa - Abbiamo rischiato di farci male. Come mai ancora oggi dobbiamo rischiare di finire a terra? A questo punto chiederemo di avere le corde di delimitazione in tutto lo sterrato, come è avvenuto in una parte di via Tharros». «Mi sono trovato davanti questo signore e visto che non avevo perso l'equilibrio ho cercato di fare in modo che gli altri dietro di meno non cadessero sopra di lui – ha raccontato il corridore, Andrea Carta – Poi è stato preso di forza da altri tre corridori per spostarlo al lato della strada». Quello che è accaduto nel 2017 non ha insegnato: Efisio Lutzu, travolto da un fotografo chinato a terra per scattare delle foto, era stato operato d’urgenza a causa della rottura del femore.

«Non voglio accendere polemiche sul Piano di sicurezza che a mio avviso ha funzionato bene – sottolinea il sindaco, Andrea Abis – Del resto non è possibile blindare 8 chilometri: chi vuole mettersi in mezzo alla strada ci riesce in una frazione di secondo. Quello che accaduto è molto grave: il video dell’invasione della strada è già nelle mani della polizia locale che sta lavorando per rintracciare il fotografo».

Le scalze

Ieri le 400 scalze che hanno riportato il simulacro di santu Srabadoeddu da San Salvatore a Cabras. Passo svelto, sempre ordinate e comporta su due file. Ora la festa è veramente finita.

