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La mostra.
24 aprile 2026 alle 00:35

Gente di Sardegna alla Cavalcata di Sassari 

Sono i 130 scatti, affascinanti e profondi, del fotografo Francesco Merella il cuore dell’esposizione 

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Volti sorridenti, seri o attenti. Diversi ma accomunati tutti dalla fierezza. Gente di Sardegna, a piedi o a cavallo. Decine e decine di abiti tradizionali eleganti anche quando i colori sono sgargianti. Oro e argento, dolci artistici e pani gioiello. Le tante anime di un’Isola che è «quasi un Continente» come scrisse il giornalista Marcello Serra trovano la loro vetrina in movimento nella Cavalcata Sarda, che si svolge a Sassari ogni terza domenica di maggio. Un patrimonio culturale e identitario che necessita anche di tempo per essere gustato e assimilato. Ecco perché è così ricca e varia la mostra dal titolo “L’anima in posa volti, abiti tradizionali e memorie della Cavalcata Sarda”.

Da vedere

Sono i 130 scatti del fotografo Francesco Merella il cuore dell’esposizione che sarà visitabile dal 30 aprile al 29 maggio nella Biblioteca Universitaria del Mic in piazza Fiume, a Sassari. Quasi a far traboccare le splendide immagini fuori dai contorni delle foto e dei video, sono esposti anche gli abiti tradizionali antichi della collezione privata di Giuseppe Pes, le produzioni dell’artista della decorazione dolciaria Mariangela Podda di Putifigari e i pani gioiello delle artigiane panificatrici della Proloco di Olmedo.

Il lavoro

Francesco Merella si è occupato già della “sfilata della bellezza” con un libro documentario e fotografico dal titolo “La Cavalcata Sarda e dintorni” che ha ottenuto nel 2025 a Parigi il terzo premio al concorso “Prix de la photographie”. Nato a Pattada 77 anni fa, si occupa di fotografia da oltre quattro decenni con uno sguardo anche antropologico che cerca di cogliere nei volti, nei gesti e nelle pose le tracce di cultura e tradizioni che spesso rischiano di scomparire. Ha viaggiato e scattato molto: Africa, Centro e Sud America, Asia, India e Melanesia. Lo stesso punto di vista ha mantenuto nel testimoniare fotograficamente la festa laica più importante e significativa della Sardegna, che ha seguito con particolare attenzione dal 2009 al 2024. In tutto verranno esposte 130 foto: 40 stampate e 90 inserite in video che andranno in loop.

Gli organizzatori

L’iniziativa è ideata e organizzata dallo stesso Francesco Merella, da Giovanni Fiori, direttore Biblioteca Universitaria di Sassari del MiC, e da Alba Canu e Carlo Consolati dell’associazione CLIC – Circolo delle Lingue, delle Informazioni e delle Culture. E ancora, hanno collaborato Giuseppina Mura presidente del CCN Stelle del Centro, Giuseppe Pes collezionista di abiti tradizionali e oggetti etnografici, che hanno realizzato l’allestimento con la collaborazione di Raffaele Canu, Paolo Consolati, Clara Corona di CLIC, di Monica Farina della m&m service, del personale della Biblioteca Universitaria, della GEA Costruzioni di Giovanni Canu.

La mostra ha il patrocinio del Rotary Club Sassari. Nel 1951 proprio grazie a un convegno dei rotariani venne rilanciata da Comune ed Ente provinciale per il turismo la tradizione della Cavalcata Sarda che nel 1899 aveva salutato re Umberto I e la regina Margherita.

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