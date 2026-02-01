Gente del borgo Sant’Elia, oltre lo sguardo del pregiudizio 

Qual è l’anima di Sant’Elia: l’antico borgo dei pescatori, il rione che non fa dormire sonni tranquilli alla forze dell’ordine, quello che fa di tutto per scrollarsi di dosso una brutta nomea, quello dello stadio, della scuola di pugilato, della fede incrollabile, di un lungomare che stenta ma deve rinascere o quelle degli echi dell’antico Lazzaretto? Forse il quartiere cagliaritano è tutte queste cose. E come ogni entità polimorfa non è un caso che attragga a sé lo sguardo degli artisti. Come nel caso del poeta (non scordiamoci che è un medico) Mauro Liggi, autore del libro fotografico (Abba edizioni) “Sant’Elia. Il quartiere, la sua gente”.

Lo sguardo

Liggi usa la macchina fotografica come strumento poetico alternativo e punta sulla scelta del bianco nero. C’è uno sguardo che fu di Pier Paolo Pasolini e di un altro grande osservatore delle borgate. Un altro sardo, quel Franco Pinna che proprio in questi mesi il Man di Nuoro sta celebrano con una mostra che, sì, è dedicata ai suoi rari scatti fotografici a colori nella Sardegna di fine anni Cinquanta e inizio anni Sessanta, ma riserva ai visitatori uno splendido documentario. Testimonia il fotografo maddalenino nei suoi reportage nell’estrema periferia romana. Luoghi struggenti ricchi di miseria e umanità nobile.

Ma se Pinna spesso allarga il suo zoom, Mauro Liggi lavora sui particolari (gli oggetti ma anche gli animali), sugli uomini e le donne che animano Sant’Elia. Ci sono tutti e tutte. I pescatori ai moli, quello della quarta di copertina immerso sino alle ginocchia nell’acqua e quello che a torso nudo sbroglia le reti. Ma c’è anche un’abile riparatrice di quelle reti che poi dovranno riprendere il largo. Tra le pagine emergono i giovani e il loro maestro della scuola di pugilato. Perché se la vita è dura e la rabbia è tanta, è meglio prenderla a cazzotti, certo, ma su un ring dove l’intemperanza diventa sport.

Luoghi e gente

«Mauro toglie con intelligenza e guanti bianchi, il velo dell’etichetta di luogo marginale e ci mostra un Sant’Elia pieno di vita pieno di vita, vibrante e malinconico, festaiolo e sognarne», scrive nella prefazione Stefano Pia. Ed ecco le feste: quella che persino chi guarda con la puzza sotto il naso l’intera zona ci viene per mangiare il miglior pesce. Ma anche quelle religiose con la messa all’aperto sul piazzale che guarda l’intero Golfo o quella con il santo portato in processione su un’ Apixedda mentre gli tagliano la strada i bagnanti di rientro dalla spiaggia. Ed eccolo anche l’arenile con gli ombrelloni ornati con i quattro mori e il traghetto sullo sfondo, da qui non si vede il resto della città e sembrerebbe di essere in un qualsiasi altro luogo di villeggiatura segnato nelle migliori guide.

Nel libro ci sono anche le voci degli abitanti. Non sono didascalie ma narrazione parallela di chi si sente cittadino di serie b, chi infamato dal giudizio altrui e chi Sant’Elia non lascerebbe mai. Yuri Portoghese ha per sé due pagine per raccontare il passato, tracciare il presente e dire a chiare lettere che il futuro del borgo è colmo di speranza.

