Non è bastata la relazione del carcere di Bollate per permettere ad Alberto Genovese di scontare la pena in una comunità, come chiedeva, per curarsi dalla tossicodipendenza. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, infatti, ha stabilito che l'ex imprenditore del web dovrà continuare a scontare in carcere la pena di 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per la violenza sessuale con uso di droghe su due modelle.