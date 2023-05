«Genovese può uscire» 

La Procura generale di Milano ha dato parere favorevole all'istanza di affidamento terapeutico in una comunità presentata dalla difesa di Alberto Genovese, l'ex imprenditore del web già condannato in via definitiva a 6 anni e 11 mesi per violenza sessuale su due modelle stordite con un mix di droghe. Genovese è tornato in carcere a febbraio, dopo essere stato ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi, lo scorso 13 febbraio in esecuzione della pena definitiva. Ieri si è tenuta l’udienza davanti ai giudici della Sorveglianza, che decideranno nei prossimi giorni.