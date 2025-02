Genova, sarà Silvia Salis  a guidare il Campo largo 

Genova. Il centrosinistra di Genova converge su Silvia Salis per le comunali di primavera. Dopo una serie di incontri è diventata ufficiale la candidatura della 39enne, nata a Genova, padre sardo di Sorso, pluricampionessa italiana di lancio del martello, laurea in Scienze Politiche, attuale vicepresidente del Coni, è sposata con il regista Fausto Brizzi e nel 2023 è stata insignita del titolo di “ambasciatrice di Genova nel mondo”. L’ultimo via libera, ieri, dal M5S, dopo il consenso arrivato da Avs, Italia Viva e Linea Condivisa alla candidata indicata dal Pd. Si attende anche quello di Azione.

«Raccolgo con orgoglio e senso di responsabilità la richiesta alla candidatura a sindaca, alla guida di una coalizione progressista, di centrosinistra, ampia e civica», dice Salis. «Ringrazio della fiducia sincera che ho raccolto, nella convinzione di poter avere il privilegio di guidare una squadra plurale e forte, mossa dallo stesso comune di spirito di cambiamento».

Sempre ieri, il centrodestra ha confermato invece la candidatura annunciata nelle scorse settimane di Pietro Piciocchi. In un incontro all'Acquario i partiti del centrodestra si sono trovati per una sorta di investitura e Piciocchi, insieme con il presidente ligure Marco Bucci, ha subito attaccato la rivale Salis mettendo l'accento sul fatto che lei non è residente a Genova e affermando che è sostenuta «da una armata Brancaleone». Chi si candida non è residente a Genova non potrà votare, allora diamole presto la residenza», ha aggiunto.

«Il mio impegno – replica lei - inizierà da subito, quartiere per quartiere, tornando a mettere al centro esigenze da tempo inascoltate e opportunità da troppo tempo negate. Questo centrodestra nervoso e in preda al panico non conosce neanche la residenza dei cittadini genovesi che ha nominato Ambasciatori nel mondo».

