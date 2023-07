Genova e Cagliari, teatri a confronto 

Teatro, teatro interculturale, teatro-danza e musica, teatro di genere, per l’infanzia e l’adolescenza, laboratori, teatro e cucina: queste le parole chiave, e i contenuti, di Arterità festival che prende il via domani alle 19.30 nello stabilimento Marina Ovest, in via Ponza, al Poetto, con il talk “Città di mare”, teatri senza confini.

Un confronto fra le città teatrali di Genova e Cagliari che rende omaggio al regista genovese Francesco Origo, fondatore della compagnia Cajka, scomparso prematuramente l’anno scorso. Saranno presenti la compagnia Teatro Akropolis, di Genova, con i direttori artistici David Beronio e Clemente Tafuri, la compagnia Cajka con la direttrice artistica Barbara Usai, l’attore Enrico Bonavera, l’Arlecchino del Piccolo Teatro di Milano, allievo del grande Ferruccio Soleri, il vicepresidente Massimo Moi e L’aquilone di Viviana, che ha coinvolto gli artisti e le artiste in questo incontro. Conduce il talk il giornalista e critico teatrale Walter Porcedda.

Il giorno dopo, martedì, allo Spazio Domosc (via Newton 12), alle 21 la conferenza spettacolo La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro, un ciclo di film-documentari, con la regia di Clemente Tafuri e David Beronio, prodotti da Teatro Akropolis, che vengono restituiti al pubblico in forma di conferenza-spettacolo. “La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro” è un progetto cinematografico/documentaristico, inaugurato nel 2020, dedicato a protagonisti dell’arte e della cultura che nel loro lavoro hanno messo in crisi il sistema delle distinzioni specialistiche delle varie discipline.

