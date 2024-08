Genoa-Inter, che battaglia 

Genoa 2

Inter 2

Genoa (3-5-2): Gollini, Vogliacco (15' st Vasquez), Bani, De Winter, Zanoli (26' st Sabelli), Malinovskyi (26' st Thorsby), Badelj (40' st Ekhator), Frendrup, Martin, Messias, Vitinha. In panchina Leali, Sommariva, Bohinen, Fini, Pittino, Accornero, Ahanor, Masini, Papadopoulos. Allenatore Gilardino.

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian (21' st Dumfries), Barella, Calhanoglu (30' st Taremi), Mkhitaryan (21' st Frattesi), Dimarco (30' st Carlos Augusto); Thuram, Lautaro (40' st Asllani). In panchina Di Gennaro, Martinez, Arnautovic, Correa, Pavard, Fontanarosa. Allenatore Inzaghi.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Reti : nel pt 20' Vogliacco, 30' Thuram. Nel st 37' Thuram, 50' Messias.

Note : angoli 4 a 2 per l'Inter . Recupero: 4' e 9' . Ammoniti: Mkhitaryan, Asllani, Inzaghi, Gilardino, Gollini.

Genova . Il Genoa blocca l'Inter nella prima di campionato. Ai nerazzurri non basta un super Thuram per tornare dal Marassi con una vittoria. E' Junior Messias l'eroe dei rossoblu: il brasiliano regala in pieno recupero il pareggio al Genoa contro i campioni d'Italia: al 5' di recupero del secondo tempo si fa prima parare un rigore, poi ribadisce in rete chiudendo 2-2 una sfida combattuta. Genoa in vantaggio con Vogliacco, poi doppio Thuram, il migliore dei suoi. Nel finale un tocco di mano di Bisseck porta al rigore da cui nasce il gol che nega i primi tre punti alla squadra di Inzaghi. Al 20’ Genoa in vantaggio: punizione dalla trequarti a destra di Martin, Bani colpisce di testa e Sommer respinge male, complice la traversa; ma sulla sfera si avventa Vogliacco che brucia Bisseck. L'Inter al 30' trova il pari: cross pennellato di Barella da destra, stacco di Thuram e palla nell'angolo più lontano. Al 36' Feliciano fischia un rigore per un intervento di Badelj su Thuram in area, richiamato dal Var cambia idea.

La ripresa

Dopo la mezz'ora doppia occasione per i padroni di casa prima con Messias poi con Vitinha. Al 37' Frattesi imbecca Thuram che in area batte Gollini, si alza la bandierina ma il Var conferma il gol. Al quinto di recupero Bisseck in area tocca con una mano. L'arbitro lascia proseguire, poi va al monitor. Rigore che Messias si fa respingere per poi ribadire subito il pallone in gol. Alla fine è festa grande per il Genoa mentre l'Inter recrimina per l'occasine sfuggita.

