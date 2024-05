Genoa indomabile Sassuolo nel baratro 

Genoa 2

Sassuolo 1

Genoa (3-5-2) : Martinez 6; Vogliacco 6 (1’ st Ekuban 6.5), De Winter 5.5, Vazquez 6.5; Sabelli 6 (1’ st Spence 6.5), Frendrup 6, Badelj 7 (40’ st Bohinen sv.), Thorsby 6.5, Martin 6; Gudmundsson 6 (30’ st Strootman 6), Retegui 5.5 (43’ st Ankeye sv.). In panchina: Sommariva, Leali, Cittadini, Haps, Matturro. Allenatore Gilardino 6.5.

Sassuolo (3-5-2) : Consigli 5.5; Erlic 5.5 (42’ st Mulattieri sv.), Kumbulla 4.5 (23’ st Volpato 6), Ferrari 5.5; Toljan 5.5, Henrique 5.5 (42’ st Lipani sv.), Obiang 5.5 (31’ st Racic 6), Thorstvedt 6 (23’ st Bajrami 6), Doig 6; Pinamonti 7, Laurienté 6.5. In panchina: Cragno, Pegolo, Viti, Tressoldi, Pedersen, Missori, Ceide, Boloca. Allenatore Ballardini 5.5.

Arbitro : Mariani di Aprilia 6.

Reti : 31’ pt Pinamonti (rig.), 11’ st Badelj, 18’ st Kumbulla (aut.).

Note : ammoniti Thorsby, Obiang, Doig. Angoli: 3-7. Recupero: 5’, 5’.

Genova. Sconfitta pesante per il Sassuolo che contro un Genoa salvo, ma che non fa sconti a nessuno come ha dimostrato sconfiggendo il Cagliari, cade al Ferraris 2-1 rimanendo così al penultimo posto della classifica. Ai neroverdi di Ballardini non è bastato passare in vantaggio su rigore con Pinamonti per avere ragione di un Grifone mai domo.

RIPRODUZIONE RISERVATA