Genoa e Pisa, pari e umori diversi 

Genoa 1

Pisa 1

Genoa (3-5-2) : Leali, Ostigard , Otoa (39' st Marcandalli), Va- squez, Norton-Cuffy (30' st El- lertsson) , Thorsby (19' st Ekha- tor), Malinovskyi , Frendrup , Martin, Vitinha, Colombo (30' st Ekuban). In panchina Sommariva, Lysionok, Stanciu, Sabelli, Marcandalli, Cuenca, Masini, Fini, Carboni, Venturino. All. De Rossi.

Pisa (3-5-2) : Semper, Albiol (17' st Caracciolo), Canestrelli, Bonfanti 827' st Calabresi), Leris (13' st Marin), Touré, Aebischer, Hojholt (13' st Piccinini), Angori, Moreo (27' st Nzola), Meister. In panchina Andrade, Scuffet, Tramoni, Buffon, Esteves, Coppola, Bettazzi, Denoon, Mbambi, Lorran. All. Gilardino.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : 15' pt Colombo, 37' Leris.

Genova. Festeggia il Pisa che porta via da Genova un punto importantissimo nella corsa salvezza. Recrimina il Genoa che dopo il vantaggio con Colombo si fa raggiungere da Leris complice un errore di Leali, ma l'azione andrebbe rivista bene. L'1-1 del Ferraris è avaro di emozioni tra due squadre per le quali i punti pesano tantissimo. Ma, almeno all'inizio, De Rossi e Gilardino, compagni mondiali nel 2006, tecnici avversari oggi, se la giocano a viso aperto cercando quei tre punti che potrebbero dare la svolta. Il tecnico del Grifone reduce da tre sconfitte, trova dopo 15’ l’illusoria rete di Colombo. Quello pisano (applaudito dai suoi ex tifosi) ringrazia il pareggio di Leris al 37’. Finisce 1-1 con i fischi dei tifosi della Nord verso i giocatori rossoblù e gli applausi di quelli pisani.

