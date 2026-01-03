VaiOnline
Al Ferraris.
04 gennaio 2026 alle 00:12

Genoa e Pisa, pari e umori diversi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Genoa 1

Pisa 1

Genoa (3-5-2) : Leali, Ostigard , Otoa (39' st Marcandalli), Va- squez, Norton-Cuffy (30' st El- lertsson) , Thorsby (19' st Ekha- tor), Malinovskyi , Frendrup , Martin, Vitinha, Colombo (30' st Ekuban). In panchina Sommariva, Lysionok, Stanciu, Sabelli, Marcandalli, Cuenca, Masini, Fini, Carboni, Venturino. All. De Rossi.

Pisa (3-5-2) : Semper, Albiol (17' st Caracciolo), Canestrelli, Bonfanti 827' st Calabresi), Leris (13' st Marin), Touré, Aebischer, Hojholt (13' st Piccinini), Angori, Moreo (27' st Nzola), Meister. In panchina Andrade, Scuffet, Tramoni, Buffon, Esteves, Coppola, Bettazzi, Denoon, Mbambi, Lorran. All. Gilardino.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : 15' pt Colombo, 37' Leris.

Genova. Festeggia il Pisa che porta via da Genova un punto importantissimo nella corsa salvezza. Recrimina il Genoa che dopo il vantaggio con Colombo si fa raggiungere da Leris complice un errore di Leali, ma l'azione andrebbe rivista bene. L'1-1 del Ferraris è avaro di emozioni tra due squadre per le quali i punti pesano tantissimo. Ma, almeno all'inizio, De Rossi e Gilardino, compagni mondiali nel 2006, tecnici avversari oggi, se la giocano a viso aperto cercando quei tre punti che potrebbero dare la svolta. Il tecnico del Grifone reduce da tre sconfitte, trova dopo 15’ l’illusoria rete di Colombo. Quello pisano (applaudito dai suoi ex tifosi) ringrazia il pareggio di Leris al 37’. Finisce 1-1 con i fischi dei tifosi della Nord verso i giocatori rossoblù e gli applausi di quelli pisani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue nelle strade

Schianto fatale per un motociclista, rientrava a casa dalla moglie e dai figli

Roberto Basciu (45 anni) finisce contro un’utilitaria a S’Ecca S’Arrideli 
Allarme sicurezza.

Viaggi a ostacoli nel Nuorese tra animali vaganti sulle strade: ad alto rischio la 131 e la Dcn

Caterina De Roberto (Ha collaborato Francesco Oggianu)
La crisi

Meloni: «Azione legittima Proteggiamo gli italiani»

L’opposizione: violata la legalità internazionale Ma la premier non ha dubbi: intervento difensivo 
Il caso

Pesca dei ricci, riparte la stagione Ma è gia emergenza

Esordio della app obbligatoria per denunciare le quantità raccolte 
Luca Mascia
L’allarme

Blitz contro la pedopornografia nell’Isola

A Sassari arrestato un 53enne: sequestrati duemila file. Denunce anche a Cagliari 
Matteo Vercelli
L’omaggio

«Valentino, amico geniale che ha dato il cuore all’Isola»

Il collega Franco Meloni ricorda il cardiochirurgo cagliaritano scomparso lo scorso 31 dicembre 
Franco Meloni
La strage di Capodanno

Identificate 11 vittime, 3 sono italiane

Speranze finite per Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi 