Genoa, che show Ne fa 4 al Cosenza 

Squillante successo del Genoa nel posticipo della giornata numero 28. Gli uomini di Gilardino hanno travolto il Cosenza (4-0) portandosi, grazie ai tre punti di ieri, al secondo posto, con un sorpasso sul Bari ampiamente prevedibile. E con un altro turno in casa – cone la Ternana – previsto nel prossimo turno. Le reti: al 33’ apre le marcature Dragusin, nella ripresa al 57’ la rete di Gudmundsson, tre minuti dopo quella di Puscas, poi al 79’ il poker firmato da Jagiello.

Il campionato

Nel week end il Frosinone ha travolto il Venezia e si prepara a festeggiare la promozione. Il distacco dal terzo posto, occupato dal Bari, è di 12 punti. Il Bari ha vinto di misura ad Ascoli con il rigore trasformato da Cheddira, miglior marcatore della B (15 gol). A proposito di lotta per la promozione in Serie A, il Südtirol ha battuto con il Perugia e gi altoatesini con questa vittoria hanno lanciato un chiaro segnale alle dirette concorrenti per la promozione. È stata una doppia festa, in casa Bisoli, perché al successo del padre Pierpaolo, sulla panchina del Sudtirol, è seguito il pesantissimo gol del figlio Dimitri contro il Cagliari, rete del pareggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA