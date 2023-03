Genoa, basta il solito colpo di Coda 

Genova. Il colpo di coda lo stava confezionando Canotto al 97’ minuto. Invece Josep Martinez ha deviato il pallonetto velenoso con la punta delle dita e assicurato la vittoria al Genoa nell'anticipo della 31ª giornata: 1-0 sulla Reggina grazie a Massimo Coda. Il suo, al 36’ del primo tempo, è un gol da tre punti e consacra la squadra rossoblù che, dall’arrivo in panchina di Gilardino viaggia talmente forte da aver messo nel mirino la capolista Frosinone (per ora a -3). Sono nove le vittorie nelle ultime 13 giornate di Serie B, nelle quali l’unica sconfitta è quella con il Parma del 5 febbraio. In più, la difesa è d’acciaio: cinque clean sheet nelle ultime sei partite.

Le stesse cifre condannano invece la Reggina, scivolata dal secondo al settimo posto, per giunta provvisorio. Già perché oggi il Parma (un punto in meno) o il Palermo (stessi punti) la supereranno. Per Pippo Inzaghi sono quattro sconfitte di fila (con un solo gol segnato), 8 nelle ultime nove partite. Dieci gare fa, il 22 gennaio, le due squadre, oggi divise da 17 punti, erano appaiate in classifica.

Il Genoa ha avuto il merito di trovare il gol e si è preso i tre punti in un match nervoso. Parapiglia nei minuti di recupero e “rosso” dell'arbitro Aureliano al panchi naro genoano Sturaro.

RIPRODUZIONE RISERVATA