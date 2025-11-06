VaiOnline
Serie A.
07 novembre 2025 alle 00:33

Genoa a De Rossi 

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa. Ha già diretto il primo allenamento. Sostituisce Vieira, esonerato dopo un avvio di stagione da incubo con 3 punti in 9 gare. L'esonero di Vieira aveva portato il club ad affidare la panchina ad interim alla coppia Murgita-Criscito che lunedì sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo ha regalato ai tifosi del Grifone il primo successo in campionato. Domenica contro la Fiorentina inizia l’era De Rossi (sarà, però, squalificato e farà così l’esordio in panchina alla Domus contro il Cagliari).

