Genneruxi, strade sterrate e allagate e il marciapiede mai nato per la metro 

Le ultime piogge hanno regalato ancora una volta disagi pesanti in diverse strade di Genneruxi da troppo tempo fuori dal radar degli interventi di manutenzione. E non mancano i casi limite come le strade e i marciapiedi mai completati. Negli ultimi giorni c’è anche una perdita d’acqua continua a complicare le cose, succede tra via Belgrado e via Costantinopoli: diversi cittadini si sono lamentati per gli accumuli d’acqua «non legati soltanto alle piogge», con fango e pozzanghere che rendono difficilissimo il passaggio dei pedoni.

La situazione non va meglio a qualche decina di metri: all’inizio di via Mercalli ci sono continui accumuli d’acqua, senza contare che resta da inventare il marciapiede che costeggia i binari della metropolitana. È quasi impossibile raggiungere a piedi la fermata più vicina, davanti ai palazzi Magnolia senza imbrattarsi di fango: e non si può dimenticare che si corre anche il rischio di essere investiti dalle auto di un’arteria ormai vitale nel collegamento Cagliari-Quartu. Nelle ore serali e notturne si aggiunge la paura del buio: non c’è una luce, molti abitanti della zona non hanno il coraggio di avventurarsi in quel passaggio così malridotto.

Sempre da quelle parti c’è l’eterna incompiuta della strada che costeggia l’Equity Park, alle spalle dei palazzi di via Galvani. Strada non registrata e totalmente abbandonata dalle ultime amministrazione comunali, con pozzanghere giganti che riescono a sopravvivere anche nei periodi di più implacabile siccità.

