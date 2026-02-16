Genn’e Mari, torna la sabbia dopo il ciclone 

Il ciclone del 19 e 20 gennaio scorso si era portato via la sabbia, trasformando la splendida spiaggia di Genn’e Mari a Torre delle Stelle, nel territorio comunale di Sinnai, in una distesa di sassi. In meno di un mese la natura ha iniziato il corso di riparazione, riportando al suo posto una notevole quantità di sabbia, ricostituendo almeno in parte una delle più belle spiagge della costa sudorientale.

«Mentre la spiaggia di Cannesisa», si legge in una nota dell’associazione Torre delle Stelle, «non ha subito particolare alterazioni morfologiche, parzialmente riparata com’è dal promontorio di Su Fenugu, su quella di Genn’e Mari si è scaricata una quantità di energia talmente elevata da spazzare via uno strato di sabbia profondo almeno un metro e mezzo per una lunghezza di 150 metri. L’intero settore est è ora una distesa di sassi. Lo stesso moto ondoso ha iniziato a ricostruire la spiaggia, com’è avvenuto tante volte in passato».

RIPRODUZIONE RISERVATA