Genn’e mari, sigilli al cantiere 

Blitz dei ranger della Forestale e dei vigili urbani di Sinnai ieri a ridosso della spiaggia di Genn’e Mari a Torre delle Stelle. Sotto sequestro l’area di un cantiere dove era stata spostata della sabbia che (secondo l’ipotesi investigativa) sarebbe stata prelevata illegalmente dall’arenile. Atto necessario per approfondire l’inchiesta aperta dalla Procura presso il tribunale di Cagliari: perché la sabbia candida e sottile di Genn’e mari sarebbe stata spostata dalla sua sede naturale? E soprattutto, da chi? Nei prossimi giorni gli inquirenti interrogheranno la direzione dei lavori in corso e anche il direttore del cantiere. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la decisione di raccogliere la sabbia in cumuli nulla abbia a che fare con i lavori progettati e affidati dal Comune di Sinnai per la riqualificazione ambientale della spiaggia (costo previsto: 174 mila euro).

La denuncia

A far scattare l’intervento della Guardia forestale e della polizia locale di Sinnai è stata una segnalazione della nuova associazione Torre delle Stelle. Uno dei responsabili, l’avvocato Iuri Iurato, ha contattato le forze dell’ordine. Successivamente sono intervenuti anche il consigliere comunale di Cagliari Marcello Polastri e gli ambientalisti del Gruppo di intervento giuridico, che hanno interessato del caso Ministero della Cultura, Regione, Comune di Sinnai, Guardia costiera, Corpo forestale e «per gli aspetti di competenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari».

Il sopralluogo

Ieri mattina il sopralluogo degli inquirenti a Genn’e Mari. I ranger e i vigili di Sinnai hanno anche proceduto a effettuare un campionamento dei residui dei cumuli di sabbia che nel frattempo il forte vento di ieri stava disperdendo. Una scelta ritenuta necessaria per una eventuale futura comparazione con la sabbia presente nella spiaggia per capire se effettivamente sia stata prelevata a Genn’e Mari per il cantiere. E in attesa di ulteriori approfondimenti, è stato disposto il sequestro dell’area del cantiere in cui è stata ritrovata la sabbia. (p. c.)