Genn’e acquas:  rifiuti lungo la via 

Rifiuti pericolosi e distacchi improvvisi di corrente elettrica nella strada di Genn ‘e acquas che incrocia il vecchio tracciato ferroviario del trasporto minerario di Guspini. Nella strada ci sono case e aziende rurali, ma è anche frequentata da appassionati di trekking ed escursionismo.

Il ritiro dei rifiuti per i residenti nella zona agricola avviene tre volte alla settimana, ma spesso ignoti abbandona spazzatura di ogni tipo. «Bisogna stare attenti al contenuto delle buste perché potrebbero contenere rifiuti letali per gli animali – dice Luisa Atzeni Usai, una residente –. Non solo, tempo fa sono rimasta per due giorni senza corrente elettrica perché la linea era andata in dispersione a causa degli alberi troppo alti che intercettano i cavi della distribuzione». Lungo il percorso, recentemente il Comune ha provveduto alla pulizia delle cunette per lo scolo delle acque meteoriche dai rifiuti: pneumatici, elettrodomestici, eternit e tanta plastica. «Recentemente la strada di Genn ‘e acquas è stata ripristinata – dice Marcello Serru, assessore all’Ambiente – il manto stradale è stato prolungato di un altro chilometro, abbiamo in programma di asfaltarla tutta. Ho chiesto a Teknoservice di provvedere, ancora una volta, alla raccolta dei rifiuti lungo strada». Tonino Sanna: «La gente continua a buttare rifiuti di ogni genere nonostante il Comune offra un buon servizio con l’ecocentro. Ho un terreno in località Spina zurpa e ci vado tutti i giorni passando dalla strada per Arcidano e poi nel vecchio tracciato della ferrovia del treno minerario: da qualsiasi parte è pieno di buste di immondizia».

