Gennauara,  il campo abbandonato 

È stato testimone di tante emozioni e, soprattutto, azioni. Migliaia di partite e tiri al pallone, gol, traverse e chissà quanti falli e calci di rigore. Quel rettangolo da gioco, l'ormai ex campo sportivo Gennauara a Lanusei, negli anni ha ospitato migliaia di atleti. Era il fiore all'occhiello dell'attività sportiva e punto di riferimento per lo sport locale. Per i nostalgici del pallone vederlo nelle attuali condizioni «fa male al cuore». Ormai diventato «un campo dove pascolano le capre». Abbandonato. Come scrivono su un gruppo social. Un video pubblicato da un utente mostra le tristi e attuali condizioni dell'ex impianto sportivo. Il post ha inevitabilmente scatenato reazioni e commenti da parte di chi quel campo lo ha vissuto quando si poteva definire tale. «E pensare che i nostri ragazzi devono andare a Ilbono per dare due calci al pallone», scrive Domenico. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA