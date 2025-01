Gennaro Esposito, volontario a vita 

Volontario da una vita Gennaro Esposito ha ceduto da qualche mese la presidenza dell’Avl Lanusei a Giorgio Murino, dopo 13 anni al timone. Il carabiniere ha dedicato agli altri gran parte del suo tempo, fino a crearsi una “sua” associazione, dopo la tragica scomparsa del figlio Raffaele. Ora vorrebbe che nell’associazione i giovani possano proseguire ciò che lui e i tanti volontari hanno costruito negli anni. Il terzo settore non gode di buona salute. In Avl ho voluto dare spazio ai giovani, per farli entrare nel mondo del volontariato e capirne gli ingranaggi. Purtroppo la riforma non facili ta il lavoro. Troppa burocrazia cui destinare importanti risorse, professionali ed economiche. Il volontariato non deve sopperire alle mancanze dello Stato, il controllo ci vuole ed è necessario, ma i processi sarebbe un grosso aiuto». I volontari scarseggiano.

«La crisi sta divorando le risorse umane. Sono cambiati i valori, siamo diventati più individualisti, più egoisti. Le luci delle sedi delle associazioni si spengono, i giovani sono restii a dedicarsi al volontariato, anche con il Servizio civile abbiamo perso numeri. Ma è normale, i ragazzi se non hanno certezze e stabilità non vanno a fare volontariato ma a lavorare. Ma anche questo parte dallo Stato, perché si dà per scontato che il volontariato metta una pezza alle mancanze».

La sua associazione, Ciao Guagliò by Rago, creata con la moglie e i tanti amici di Raffaele, sostiene famiglie e persone in difficoltà. Quindi banco alimentare, aiuti umanitari e accoglienza. «L’anno scorso - racconta Esposito - abbiamo regalato un soggiorno di quindici giorni dai Salesiani a una famiglia di Amatrice con tre bambini che stava ancora nei container, dopo anni dal terremoto».

RIPRODUZIONE RISERVATA