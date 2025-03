Gennargentu, via libera ai droni 

Risuona come una svolta, per appassionati e dronisti professionali, la declassificazione a partire dal 17 Aprile della zona sensibile “D-33 Fonni”, che finora ha interessato una vasta area della Sardegna centrale. A renderlo noto, l’Enav con la pubblicazione dello scorso 6 marzo al nuovo supplemento Aip (Aeronautical information publication) che chiude un capitolo andato avanti per decenni. E che finora vietava (salvo autorizzazioni) il volo di droni nell’area, classificata pericolosa per i voli convenzionali. Con la conseguente circolare che proibiva il volo dei droni.Per la D-33 istituita negli anni 70, per garantire la sicurezza aerea nell'attività addestrativa degli elicotteri di polizia e carabinieri, con base ad Abbasanta, un ridimensionamento dopo il trasferimento dei reparti a Fenosu.

La richiesta

«Già nel 2021 avevamo lanciato una petizione su Change,org dove chiedevamo l’abolizione della restrizione, perché l’attività degli elicotteri era diventata pressoché nulla - racconta Massimiliano Barbaro, controllore del traffico aereo nell’Isola, nonché amministrazione del gruppo Drone Sardegna - arrivammo a circa 1000 firme con cui tutti chiedevano all’Enac la fine dei divieti».Aggiunge Barbaro: «Dal prossimo 17 aprile gli appassionati ma soprattutto i professionisti che utilizzano il drone potranno decollare e volare fino ad un’altezza massima di 120 metri senza richiedere l’autorizzazione ad Enac che prevedeva 90 giorni di preavviso col pagamento di bolli e tasse».Barbaro parla di conquista: «La liberalizzazione dell’area potrà favorire e sviluppare l’impiego dei droni anche per attività di pubblica utilità come ricerca e soccorso, impiegando droni equipaggiati con speciali termocamere che consentiranno di individuare persone anche in luoghi di fitta boscaglia o impervi».

L’ultimo ostacolo

Ma per i dronisti, resterebbe comunque un ulteriore tassello a cui porre mano: «Enac deve cancellare anche la “zona geografica UAS” associata alla D33 Fonni - dice Barbaro - quindi togliere la grande macchia rossa visibile sulle carte aeronautiche dedicate ai droni e pubblicate sul portale www.d-flight.it messo a disposizione dall’Enav, offrendo informazioni chiare e precise». Nel frattempo sui social si moltiplicano i commenti degli appassionati: «Si tratta di una vittoria che consentirà anche la promozione del territorio, potendo riprendere le bellezze del Gennargentu e non solo, divulgandole ovunque».

