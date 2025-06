Gennargentu, un parco per ciclisti 

Barbagia e Ogliastra uniscono le forze e puntano sul turismo ecosostenibile come volano per la promozione e interconnessione delle zone interne. E interpretando i crescenti dati che vedono l’isola tra le mete più ambite degli appassionati della mountain bike, i comuni di Arzana e Desulo insieme a Villagrande e Lanusei, lanciano la proposta per un Parco ciclistico montano Ogliastra-Gennargentu. Una vera e propria alleanza tra comuni, quella attuata dai sindaci Angelo Ivano Stochino, Gian Cristian Melis, Alessio Seoni e Davide Burchi, che potrebbe coinvolgere anche i centri di Elini, Lanusei, Ilbono, Ussassai, Seui, Seulo, Aritzo, Belvì, Fonni. Ma anche altre comunità della dorsale montana, favorendo nuove sinergie tra Unioni dei Comuni, Gal Ogliastra e Barbagia, Forestas e Arst.

L'idea

Ne emerge un progetto ambizioso che prevede la realizzazione di anelli ciclabili, percorsi intercomunali di crinale e fondovalle, integrazione con le fermate del trenino verde per favorire l’imtermodalità bici-treno. Seguono le infrastrutture leggere, fra apposita segnaletica, punti sosta attrezzati, aree ricarica per e-bike, servizi noleggio, mentre sullo sfondo decolla l’ipotesi di itinerari storico-religiosi, naturalistici e archeologici. «È il momento di investire in un turismo che rispetta i territori, che li attraversa lentamente e ne coglie l’anima più autentica. Il nostro territorio ha tutte le carte in regola per diventare un polo d’eccellenza del cicloturismo», dichiarano Angelo Ivano Stochino, sindaco di Arzana, e Gian Cristian Melis, primo cittadino di Desulo. Chiari anche gli intenti: «Con il Parco ciclistico montano - aggiungono Stochino e Melis - vogliamo costruire una rete territoriale, dove mobilità, ambiente, identità e opportunità occupazionali si intrecciano in un progetto concreto per le giovani generazioni. Ma anche colmare quel vuoto geografico che vede Gennargentu e aree interne assenti dalla rete ciclistica regionale».

L’istanza

E mentre si lavora alla creazione di un tavolo tecnico intercomunale che rediga un progetto unitario, non manca l’appello alle istituzioni regionali: «Il bando appena pubblicato dall’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici per il finanziamento delle piste ciclabili penalizza i nostri comuni, poiché il sistema di punteggio premia i territori già inseriti nella rete regionale. «Si tratta du un’ingiustizia vera e propria - concludono i sindaci - che va immediatamente sanata con l’inserimento del progetto nella Ciclovia sarda e il finanziamento delle fasi progettuali iniziali».

