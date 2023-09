Gennargentu, riecco i “barraccos” 

Tra i sentieri e i caratteristici “barraccos” dei pastori il Gennargentu ha un richiamo senz’altro più forte. L’impegno di Forestas ha consentito il ripristino dei vecchi percorsi e il recupero di antichi ovili a Fonni, nel cantiere di Monte Novu. L’iniziativa di valorizzazione, ambiziosa e lungimirante, è partita nel 2018, quando il Comune è stato beneficiario di oltre 500 mila euro di fondi europei col progetto “Su Suercone”. Sono stati messi a disposizione di Forestas con un protocollo d’intesa che ora prende forma concreta.

I lavori

I “pinnetti” realizzati col tetto a “iscandulas”, attraverso dei tegoloni di legno rinsecchito, hanno riacquistato nuova luce e saranno a disposizione di tutti. Sono le storiche abitazioni di montagna, costruite in pietra, utili come luogo di riparo o sosta verso le vette. Rese particolari dalla copertura ricavata dall’alburno (la parte esterna del tronco delle roverelle) sono state oggetto di una complicata manodopera, salutata con soddisfazione dalle istituzioni. «Quello fonnese - dice Antonio Casula, direttore generale di Forestas - è parte di un progetto più ampio esteso in tutta la regione. Siamo orgogliosi del lavoro svolto dagli operai locali, dai professionisti innamorati del territorio, pronti a valorizzarlo ogni giorno».

Gli obiettivi

«Forestas è al fianco dei Comuni non solo per la difesa dell’ambiente, ma anche per la sua promozione. Opere di questo tipo, affiancate alla rinnovata sentieristica, rappresentando un ulteriore tassello per accrescere l’immagine delle zone interne. Proseguiremo in questa direzione», dice Casula. Soddisfatta la sindaca Daniela Falconi: «Forestas rappresenta un’eccellenza di cui andiamo fieri. Nella nostra comunità garantisce una stabilità per oltre 40 famiglie e la salvaguardia dell’ambiente. Un’azione importante, che va avanti da decenni. Auspichiamo nuove assunzioni che apportino forze fresche all’organico». E poi: «Partendo dagli interventi a Monte Novu, confidiamo anche nel completamento delle altre tappe del Sentiero Italia, fra montagna e mare. L’interesse verso le zone interne è crescente, dobbiamo cogliere i segnali e implementare queste e altre azioni». Si tratta di prove generali per un turismo lento, in perfetta sinergia fra enti. Ingredienti immancabili, identità e rispetto della natura.

