Gennargentu, fonti a secco 

Si sono seccate pure le sorgenti del Gennargentu. Un fatto eccezionale che crea apprensione tra gli allevatori di Arzana. Mandrie di mucche cercano da bere nelle consuete canalette in cemento, ma anche tra le bestie sta diventando una lotta all’ultima goccia. Non scende più un filo d’acqua dalle fonti di Terralè, Funtana ‘e Lancione e Spaddara, giusto per citarne qualcuna. Per evitare che 6 mila capi di bestiame muoiano di sete, gli allevatori si arrangiano come possono, tramite il conferimento d’acqua nelle loro cisterne, con il Comune che fa la sua parte con le squadre di operai impegnate a raccogliere la poca risorsa in canalette adeguate e attraverso collegamenti provvisori da quelle poche fonti che ancora resistono.

La ricetta

«Insieme a Lanusei - ha dichiarato Angelo Stochino, sindaco di Arzana - avevamo presentato domanda per un finanziamento specifico sul cambiamento climatico e il monitoraggio delle aree Gennargentu, ma purtroppo non ci è stato concesso. Auspico che vengano finanziati i progetti con obiettivo prioritario interventi volti a contrastare la siccità, la salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo delle attività selvicolturali nei territori montani. Il fondo ha una dotazione importante di oltre 16 milioni di euro». Il primo cittadino ha citato le priorità: «Per salvaguardare le risorse idriche riteniamo opportuno perseguire una strategia basata sulla gestione integrata dell’acqua. L’obiettivo è realizzare di azioni di approvvigionamento, conservazione e distribuzione della stessa, utile sia all’uso agricolo-pastorale-forestale sia domestico».

Risorsa sprecata

Proprio su questo punto battono i Comuni di Bari Sardo e Cardedu con il progetto da 5 milioni di valorizzazione dei reflui. Nel corso della riunione di mercoledì in Regione, Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo, si è soffermato sulla condotta sud, ambiziosa opera in mano al Consorzio di bonifica che dovrebbe alimentare i campi tra Bari Sardo e Cardedu. Il finanziamento è del 2017, ma al momento, nonostante i passi avanti, il progetto definitivo è ancora in alto mare. «I tempi della pubblica amministrazione - ha detto Mameli - non coincidono con le esigenze delle aziende agricole e le esigenze di un territori che non coincidono con i tempi della pubblica amministrazione».

