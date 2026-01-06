Gennaio, un mese dedicato alla cultura 

Dopo le festività, Villacidro riparte puntando su “Gennaio di Cultura”, una serie di iniziative nel corso del mese. Ad aprire il calendario è l’appuntamento in programma venerdì, nell’aula consiliare del Comune, dedicato allo stemma araldico di Casa Brondo e all’emblema dei feudatari di Villacidro, a cura del professore Fabio Manuel Serra e della redazione della rivista Ammentu. Un’occasione per tornare alle radici storiche del paese e approfondire aspetti legati alla sua identità.
La rassegna continua sabato nella chiesa di Sant’Antonio con il concerto “Canti per l’anno nuovo”, con il coro polifonico “Città di Villacidro”.
Giovedì 15 gennaio, al Monte Granatico, in piazza Zampillo, è in programma l’incontro “Cibo, corpo ed emozioni in adolescenza: quando è il piatto a parlare” dedicato a una fase delicata della crescita.
La giornata di sabato 17 gennaio si apre con la tavola rotonda “Il dono che salva: conoscere, capire, donare”, in programma nell’aula magna del Liceo classico Piga, a cura del Rotary Club Medio Campidano con la collaborazione dell’Avis. Nel pomeriggio, al Teatro Don Bosco, la rassegna si chiude con lo spettacolo “Salvator Angelo Spano oltre le parole. Un secolo tra impegno, cultura e fede”, con la partecipazione della filodrammatica guspinese, la compagnia teatrale Sa Spendula e la cantante Federica Olla. (f. m.)
RIPRODUZIONE RISERVATA