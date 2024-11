«Genna Luas, subito il nuovo impianto o la discarica chiude» 

Non bastava la tensione per il futuro a rischio della linea zinco. Ora ai lavoratori della Portovesme srl restano quattro giorni per scoprire se dovranno vivere un nuovo incubo con la messa in discussione della linea di lavorazione dei fumi di acciaieria. Tutto dipende da quanto arriverà (o non arriverà) entro il prossimo giovedì sulle scrivanie dell’ufficio Ambiente della Provincia che ha dato alla Glencore come data ultima il 14 novembre per depositare il progetto e il cronoprogramma per la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato che, in realtà, sarebbe già dovuto essere presentato da tempo per la discarica iglesiente Genna Luas 2.

I controlli

Si tratta proprio della discarica su cui, meno di due settimane fa, ha acceso i riflettori il sindaco di Iglesias Mauro Usai durante il Consiglio comunale straordinario organizzato per fare il punto sulla crisi industriale del Sulcis.

Analizzando le autorizzazioni ambientali rilasciate dalla Provincia nel 2019 e poi richiamate nel 2022, il sindaco aveva esaminato un preciso articolo, ovvero quello in cui si diceva che la Portovesme srl, entro sei mesi dalla data di provvedimento di Aia, «deve presentare un progetto di adeguamento dell’impianto di trattamento del percolato che abbia una potenzialità tale da trattare tutte le quantità di percolato prodotte». Una richiesta di ammodernamento dell’impianto, insomma, per fare in modo che potesse sopportare le nuove quantità di percolato in arrivo: «Cosa faranno in futuro è fondamentale – aveva puntualizzato Usai - ma io voglio risposte su quanto non è stato fatto ieri». Un “ieri” su cui, andando a scorrere l’albo pretorio della Provincia, si scopre che l’ufficio Ambiente dell’ente ha messo da tempo il fiato sul collo alla Glencore.

Esattamente il 22 marzo scorso, infatti, l’esito di un’ispezione dell’Arpas condotta dal 21 novembre al 7 dicembre 2023 presso l’impianto di discarica di Genna Luas (nei Comuni di Carbonia e Iglesias) di proprietà della società Portovesme srl, ha fatto scattare una diffida per la quale è in corso una battaglia legale, su cui un giudice si pronuncerà a gennaio. Battaglia che non ha avuto l’effetto di fermare i termini tassativi prescritti dall’Ufficio Ambiente.

«Nella relazione conclusiva dell’Arpas – si legge nella diffida – sono emerse diverse non conformità (mancato rispetto di una prescrizione dell’Aia e/o di un requisito di legge ambientale) e diverse criticità (evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell’Aia o di norme ambientali di settore, generano un effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l’individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l’effetto)».

L’attesa

Un incontro tecnico ha poi permesso a Glencore di rispondere a una lunga serie di osservazioni mosse dall’Arpas, anche se resterebbe un punto interrogativo sulla presenza di Cadmio nel permeato e nelle acque di prima pioggia: «La norma – scrive la Provincia – prevede il divieto allo scarico del Cadmio e dei suoi composti in concentrazione al di sopra del valore di rilevabilità delle metodiche di rilevamento». Ma c’è soprattutto un punto della diffida, forse il più dolente, ancora senza risposta concreta. Si tratta del punto “d” che parla della «mancata presentazione del progetto di adeguamento dell’impianto di trattamento del percolato» rilevata dall’Arpas. «Il gestore, – scrive l’ufficio Ambiente – entro quattro mesi dalla data di ricevimento del presente provvedimento, pena sospensione dell’Aia, dovrà presentare alla Provincia e all’Arpas il progetto di adeguamento dell’impianto di trattamento del percolato che sia compatibile con la quantità del percolato prodotto in discarica». Si tratta proprio del tema richiamato dal sindaco di Iglesias: ad oggi quel progetto non è ancora arrivato e Glencore ha ancora 4 giorni per presentarlo. Considerato che la norma dice che dopo una diffida senza esito deve seguire una sospensiva, è chiaro il rischio concreti che la Provincia si trovi costretta a fermare l’attività della discarica. E dunque, per conseguenza diretta, degli impianti ancora in funzione della fabbrica.

